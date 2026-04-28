Filmska ljubezenska zgodba se nadaljuje tudi v resničnem življenju

Zmagovalni par pete sezone priljubljenega resničnostnega šova, Anastasia in Petar, še naprej ostajata v središču pozornosti, čeprav so se televizijske kamere že ugasnile. Trenutno navdušujeta s prikupnimi objavami na družbenih omrežjih, ki razkrivajo, kako je videti njun vsakdan pol leta po koncu snemanja šova Sanjski moški Hrvaške.
Kaj se je z Anastasio in Petrom zgodilo po koncu šova?
Že med samim predvajanjem šova sta bila Anastasia in Petar deležna močne podpore s strani oboževalcev, ki so z zanimanjem vedno znova čakali novo epizodo, da bi videli, kako se bo njuna ljubezenska zgodba razpletla. Iz epizode v epizodo je bila njuna vez močnejša, kemija pa bolj in bolj vidna. Na družbenih omrežjih, kot je TikTok, so se začele pojavljati montaže njunih skupnih trenutkov iz šova - od jutra po skupni noči v vili do prvega poljuba pred kamero.
Gre za videoposnetke, ki so bili deležni številnih deljenj in všečkov, pogosto pa jih je spremljala romantična glasba, ki je poskrbela za filmsko vzdušje. Zdaj s podobnimi videoposnetki in fotografijami navdušujeta tudi sama.
Njune objave na družbenih omrežjih vedno znova pritegnejo veliko pozornosti. Že po samem koncu šova sta objavila kolaž njunih skupnih fotografij, sledil pa mu je romantičen videoposnetek, ki je prikazal njune skupne trenutke v času, ko sta morala svoje razmerje še skrivati pred očmi radovedne javnosti.
Zdi se, da se v tem času njuna zveza nikakor ni ohladila, ampak okrepila; Anastasia in Petar namreč uspešno kljubujeta razdalji, saj Anastasia prihaja iz Zadra, Petar pa iz Srbije. Kot sta povedala po koncu šova, sta se odločila, da se bosta za nekaj časa ustalila v Zagrebu, v intervjujih pa sta razkrila tudi, da skupni čas najraje preživljata v naravi, kar potrjujejo tudi njune najnovejše fotografije, ki si jih lahko ogledate v objavi spodaj.
