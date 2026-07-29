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Anastasia in Petar - ig
Oddaje

Najprej drama in porušeno zaupanje, zdaj zaljubljena bolj kot kdajkoli prej

N. Č.
29. 07. 2026 09.25
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Anastasia Kaleb in Petar Rašić sta s strastnim poljubom na Instagramu potrdila, da je njuna romanca, ki se je začela v resničnostnem šovu, dobila novo poglavje. Po dramatičnem razhodu in izbrisu skupnih fotografij je zdaj jasno, da se njuna ljubezenska zgodba nadaljuje.

Ljubezen med 23-letno Anastasio Kaleb in 30-letnim Petrom Rašićem, ki sta se spoznala in zaljubila v pretekli sezoni hrvaškega šova Gospodin Savršeni oz. Sanjski moški Hrvaške, je očitno dobila novo poglavje.

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Razhod in izbris skupnih fotografij

Po tistem, ko sta pred kratkim potrdila razhod in z družbenih omrežij pobrisala vse skupne fotografije, so njuni sledilci zdaj vendarle dobili odgovor na vprašanje, ali sta znova par. Potrditev je prišla neposredno prek Anastasiinega Instagram profila, kjer je objavila serijo posnetkov, ki jasno kažejo, da so se nesoglasja med njima očitno rešila v korist njunega odnosa.

Anastasia in Petar - Instagram zgodba
Anastasia in Petar - Instagram zgodba FOTO: Instagram zgodba

Potrdila razmerje na Instagramu

Anastasia je nedavno na svojem Instagramu objavila videoposnetek, na katerem sta s Petrom skupaj ob morju. V videu se objemata, nato pa se strastno poljubita, k objavi pa je dodala še belo srce. A to ni bilo vse; sledil je še en videoposnetek, na katerem Petar s sladoledom v roki lahkotno koraka po ulici, Anastasia pa je poleg dopisala zgovorne besede v angleščini: "My love" oziroma "Moja ljubezen". S temi objavami je v trenutku postalo jasno, da sta pustila preteklost za seboj in ponovno stopila na skupno pot.

Zakaj sta se sploh razšla?

Razhod je takrat Anastasia potrdila tudi na Net.hr. Za omenjeni hrvaški medij je takrat povedala: "Iz spoštovanja do najinega odnosa ne bom razkrivala podrobnosti najinega razhoda. Lahko le rečem, da je bila odločitev moja in da sem jo sprejela, potem ko je bilo ogroženo tisto, kar štejem za temelj vsakega odnosa. Petru želim vse dobro."

Priznala je torej, da je bila ona tista, ki se je odločila za prekinitev, ker je bilo načeto zaupanje – torej tista temeljna komponenta, ki jo sama smatra za hrbtenico vsake stabilne zveze, še piše Net.hr.

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Kako so oboževalci ugotovili, da sta spet skupaj?

Proces vračanja v razmerje se ni zgodil čez noč. Pozorni opazovalci na družbenih omrežjih so že pred časom opazili, da se na njuna profila postopoma vračajo slike, ki sta jih pred razhodom skrila ali izbrisala. Ta postopnost je nakazovala na to, da se njuna čustva niso nikoli zares ohladila.

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Nato so oboževalci opazili, da je Petar pod Anastasiinimi zadnjimi objavami začel objavljati emotikone ognja in srca, ona pa mu je z enako intenzivnostjo vračala pozornost. Več si lahko preberete TUKAJ!

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Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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KOMENTARJI (1)

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fllicky 29. 07. 2026 09.44
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Kaka 2 klovna...ona deaktivirala svoj instagramček direkt po razhodu pa jokala po medijih, da mu želi vse najboljše, pol pa za 5 dni nazaj skupi...da ne pozabmo kok se je slinla za Karlom. Z avijona se vid kaka attention whore sta oba.
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