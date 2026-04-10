Tudi Anastasia in Petar sta še vedno srečno zaljubljena

Ker se je peta sezona oddaje Sanjski moški Hrvaške zdaj uradno zaključila, se parom končno ni treba več skrivati pred javnostjo in lahko odkrito priznajo, da so še vedno srečno zaljubljeni. Ekskluzivno za Zadovoljna.si sta Kaja in Karlo že razkrila, da sta še vedno skupaj in kako je bilo videti njuno življenje po oddaji, vse podrobnosti si lahko preberete TUKAJ!

Preberi še Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"

Tudi Anastasia in Petar sta še vedno zaljubljena

Tudi Petar in Anastasia sta po koncu oddaje potrdila, da njuna zveza ni bila le trenutna simpatija pred kamerami, ampak da se je njun odnos po koncu snemanja še poglobil. Kot poroča RTL, sta oba poudarila, da sta po oddaji postala nerazdružljiva in da sta ves čas v stiku, tudi kadar nista skupaj.

icon-expand Anastasia - Instagram zgodba FOTO: Instagram zgodba

Anastasia Kaleb je na svojih družbenih omrežjih razkrila, da se jima s Petrom končno ni treba več skrivati in da sta še vedno skupaj. V svoji Instagram zgodbi je zapisala: "Končno se nama ni treba več skrivati in lahko z vami delim, da sva Petar in jaz v srečni in zdravi zvezi, kljub vsem preprekam v šovu. Najina zgodba izven šova je popolnoma drugačna. Ta šov mi je pokazal, da moramo poslušati srce, ker te to vedno vodi na pravo pot."

Kaj se s parom dogaja danes?

Kot sta razkrila za RTL, sta po koncu šova veliko časa preživela skupaj v Zagrebu, kjer sta tudi živela skupaj, podobno kot Kaja in Karlo. Anastasia je priznala, da je bil največji izziv po snemanju prav to, da se nista smela javno pojavljati skupaj, čeprav sta že živela kot par. Petar je za RTL povedal, da sta danes praktično ves čas skupaj, kadar pa nista, sta neprestano na telefonu. Dodal je še, da njun odnos poteka v zelo lepi smeri in da vedno najdeta način, da sta skupaj, čeprav prihajata iz različnih držav. Po njegovih besedah med njima ni večjih izzivov, saj se zelo dobro razumeta in funkcionirata kot par.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako se je Petar odločil med Anastasio in Moniko?

Kot poroča RTL, Petar pravi, da je že dolgo pred finalom vedel, kakšna bo njegova odločitev. Najtežje mu je bilo le to, da je moral drugi finalistki povedati, da ni ona prava. Povedal je, da je že kmalu po trenutku, ko je Anastasia dobila ključ, začutil, da bo prav ona njegova končna izbira.

Preberi še Anastasia je ukradla njegovo srce in si prislužila zadnjo vrtnico sezone

Petar je pojasnil, da je bila zanj odločilna prav posebna energija, ki jo je začutil ob Anastasiji že v prvih trenutkih njunega odnosa. Kot poroča RTL, je povedal, da je v njem prebudila nekaj, česar že dolgo ni čutil, pozneje pa ga je navdušila še s svojo osebnostjo. Dodal je tudi, da ob nobenem drugem dekletu ni imel občutka, kot ga je imel ob njej, zato o svoji končni odločitvi ni nikoli zares dvomil.

icon-expand Anastasia in Petar FOTO: VOYO

Preberi še Ekskluzivno: Kaj se skriva za nasmehom Kaje Casar po finalu šova?

Vse epizode letošnje sezone pa vas čakajo na VOYO!