Anastasia po razhodu in spravi: "To je največja napaka, ki jo naredimo v jezi"

Anastasia Kaleb je na TikToku objavila videoposnetek, v katerem se je dotaknila teme partnerskih konfliktov in razhodov. Ker je tudi sama pred kratkim prestala turbulentno obdobje v zvezi s Petrom Rašićem, so njene besede med sledilci naletele na veliko zanimanja.
V sproščenem videu, posnetem v domači kuhinji, je poudarila, da številni ljudje v trenutkih jeze sprejemajo odločitve, ki jih pozneje obžalujejo. Prav zato je želela z drugimi deliti nekaj nasvetov, ki sta se jih s partnerjem naučila tudi sama med reševanjem težav v zvezi.
Zakaj brisanje fotografij ni rešitev?
Ena od stvari, na katero je posebej opozorila, je impulzivno vedenje na družbenih omrežjih. Po njenem mnenju blokiranje partnerja, odstranjevanje skupnih fotografij ali javno izkazovanje jeze ne prinesejo prave rešitve. Namesto hitrih odzivov svetuje, da si vzamemo nekaj časa zase in situacijo prespimo. Šele z določene časovne distance lahko namreč trezno ocenimo, kaj se je pravzaprav zgodilo in ali je odnos resnično vreden konca.
Brez poslušanja ni kompromisa
Osrednje sporočilo njenega videa je pomen komunikacije. Anastasia verjame, da veliko težav nastane zato, ker partnerja drug drugega ne poslušata dovolj. Kot pravi, je pomembno, da odkrito povemo, kaj nas moti, hkrati pa smo pripravljeni slišati tudi partnerjevo stran zgodbe. Prav kompromis vidi kot eno ključnih sestavin uspešne zveze. Njene besede so hitro našle pot do sledilk, ki so se v komentarjih množično strinjale, da brez pripravljenosti na sodelovanje in prilagajanje noben odnos ne more dolgoročno delovati.
Dokaz, da se je za ljubezen včasih vredno boriti
Spomnimo, da sta se Anastasia Kaleb in Petar Rašić sredi julija razšla in odstranila skupne objave z družbenih omrežij. Toda to ni bil konec njune ljubezenske zgodbe, Anastasia pa je zdaj priznala, da je ugotovila, da se za njuno zvezo 'splača boriti' in pa, da je kdaj v takih situacijah 'dobro spustiti svoj ego'.
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