Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer

Anastasia Kaleb in Petar Rašić sta eden od zmagovalnih parov pete sezone šova Sanjski moški Hrvaške. Poleg Kaje in Karla sta tudi onadva v šovu našla ljubezen, njuno pravljično ljubezensko zgodbo pa je z zanimanjem spremljalo malo morje gledalk in gledalcev, ki so v njunih skupnih trenutkih prepoznali iskrenost, toplino in kemijo, zaradi česar je njun odnos postal ena od najbolj opaženih ljubezenskih zgodb tega šova na sploh.

Njuno razmerje je med sezono navduševalo gledalke in gledalce, ki so vsak dan nestrpno pričakovali novo epizodo resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške, da bi videli, kako se bo razpletel njun odnos.

Zlati ključ, ki je razburil vilo

Brez dvoma je največjo dramo v sezoni povzročila podelitev zlatih ključev, še posebej Petrova odločitev, da svojega podeli prav Anastasiji. Ta je sicer šov začela v Karlovi ekipi, zato je bila njegova poteza za mnoge precej nepričakovana in dramatična.

Mnoge tekmovalke so bile prepričane, da si Anastasia tega ključa ne zasluži in da bi moral Petar z njim nagraditi dekle, ki mu je bila zvesta že od začetka in potrpežljivo čakala na svojo priložnost. Taka je bila na primer Monika, ki se je na koncu v velikem finalu borila za Petrovo srce. Prav zaradi tega je njegova odločitev sprožila številne komentarje in napetosti v vili, a Petar je s tem jasno pokazal, komu želi dati priložnost.

icon-expand Zlati ključ je podaril njej! FOTO: VOYO

Kaj se je dogajalo v vili, ko sta noč preživela brez kamer?

Anastasia si je v šovu s pomočjo zlatega ključa priborila posebno nagrado – noč brez kamer skupaj s Petrom, ki sta jo preživela v njegovi vili. Ta trenutek je veljal za enega najbolj težko pričakovanih v sezoni, saj je pomenil priložnost za iskren pogovor in poglobitev odnosa stran od radovednih pogledov. Enako izkušnjo je s Karlom doživela tudi Helena, po obeh zmenkih brez kamer pa so bili številni oboževalci več kot radovedni, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati, kako so se prepletla čustva in kako so pari izkoristili redko priložnost za intimnejše spoznavanje.

icon-expand Jutro ji je prineslo vrtnico! FOTO: VOYO

Močna povezanost, ki smo jo lahko opazili že ob zajtrku

Po noči brez kamer je bila še posebej opazna močna povezanost med Anastasio in Petrom, ki sta zjutraj ob zajtrku delovala usklajeno, sproščeno in kot pravi par. Njuna bližina ni ostala neopažena, gledalci pa so se začeli spraševati, ali je Petar že v tistem trenutku vedel, da je Anastasia prava izbira zanj. Anastasia je takrat del svojih občutkov razkrila tudi za RTL, kjer je namignila, da je bila ta noč zanju prelomna in da so se njena čustva do Petra po tej izkušnji le še poglobila.

icon-expand Težko sta skrivala svoja čustva do zadnjega! FOTO: VOYO

Kaj je Anastasia povedala o noči brez kamer?

Noč brez kamer je za Anastasio pomenila pomembno prelomnico, saj je po njej začela drugače gledati na celotno izkušnjo in svoj odnos s Petrom. "Po tej noči sem spoznala, da nisem bila na pravi poti. Petar v meni prebuja zrelost in mir ter mi pomaga jasneje pogledati na situacijo. Verjamem, da bi sčasoma prišla do istega zaključka, ne glede na ključ," je iskreno priznala, kot je povedala za RTL. Njene besede razkrivajo, da zanju noč ni bila le romantična nagrada, temveč trenutek notranjega uvida.

Ko je spregovorila o sami noči v vili, je Anastasia izpostavila predvsem spoštovanje in pristnost med njima. "Nisem vedela, kaj pričakovati, vendar se je Petar izkazal kot oseba, polna razumevanja in spoštovanja. Čeprav nisva imela veliko časa, sva ga izkoristila, da sva se bolje spoznala. Zunaj kamer je zelo podoben temu, kakršen je pred njimi – džentlmen, a bolj sproščen in odprt," je opisala, kot je povedala za RTL. Prav ta sproščenost stran od kamer pa je po mnenju mnogih dodatno utrdila njuno vez.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Komentarji drugih deklet je niso ganili

Ob tem se Anastasia ni pustila zmesti odzivom drugih tekmovalk ob vrnitvi v vilo, ki nad Petrovo odločitvijo niso bile navdušene. "Ne obremenjujem se s komentarji drugih deklet. Razumem njihove reakcije in čustva v tistem trenutku, vendar menim, da mora Petar poslušati sebe in svoje občutke," je poudarila, kot je povedala za RTL. S tem je jasno pokazala, da stoji za njuno povezavo in razume njegovo odločitev.

icon-expand Druga dekleta v vili niso skrivala ljubosumja. FOTO: VOYO

