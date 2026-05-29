Petar in Anastasia na Otok ljubezni? Želita si, da se prijavite tudi vi

Anastasia Kaleb in Petar Rašić, ki smo ju spoznali v 5. sezoni šova Sanjski moški Hrvaške, sta v prikupnem in hudomušnem videu na Instagramu obiskala set za casting novega resničnostnega šova Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) in gledalce spodbudila, naj se prijavijo ter morda najdejo ljubezen tako, kot sta jo našla onadva – pred kamerami.
Obisk seta in igriva "avdicija"
V videu, ki ga je par objavil na Instagramu, se Anastasia in Petar sprehodita po prostoru, kjer potekajo castingi za Otok ljubezni Adria. V sproščenem in zabavnem tonu se pošalita, da je Petar danes "eden od kandidatov", Anastasia pa v videu vodi casting in 'ocenjuje Petra'.
Njuna energija je topla, pristna in polna humorja – točno takšna, kot so jo oboževalci vzljubili že v Sanjskem moškem. Video deluje kot prikupna 'mini-skica', ki gledalcem pokaže, kako zabaven je lahko proces prijave in kako sproščeno poteka dogajanje na castingu. Kaj pravite? Je Petar primeren kandidat za Otok ljubezni?
Zakaj ravno onadva vabita k prijavi?
Anastasia in Petar sta eden redkih parov, ki sta v resničnostnem šovu dejansko našla ljubezen – in jo ohranila tudi po koncu snemanja. Prav zato je njuno povabilo še toliko bolj prepričljivo. S tem videom poudarita, da je ljubezen mogoče najti tudi tam, kjer jo najmanj pričakuješ, zato spodbujata vse samske, naj zgrabijo priložnost in se prijavijo na Otok ljubezni Adria.
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