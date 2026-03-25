Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi

Počasi se bližamo koncu 5. sezone šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni). Zdaj je jasno, h komu se dekleta bolj nagibajo, prav tako pa je jasno, kakšna čustva do njih gojita Petar in Karlo. To sta pokazala s pisanimi vrtnicami, a s svojo odločitvijo sta nekatera dekleta presenetila in razočarala.
Petar in Anastasia se ne zadržujeta več
Nikakor pa ni bila razočarana Anastasia, ki je prejela rdečo vrtnico, Petar pa jo je na koktajl zabavi povabil na samo kot prvo, prislužila pa si je tudi poljub. Na presenečenje vseh je do tega prišlo pred vsemi, a zdelo se je, kot da ju pogledi ostalih deklet sploh ne zanimajo. Prepustila sta se trenutku, na katerega sta dolgo čakala, Petar pa je povedal: "Začutil sem vzgib, da to naredim, in naredil sem."
Anastasia pa je v izjavi povedala: "Danes je bila ena od mojih najljubših koktajl zabav, če ne celo najljubša."
Tudi Helena se je končno prepustila toku dogajanja
To pa ni bil edini poljub tokratne koktajl zabave. Tudi Helena se je končno prepustila toku dogajanja in Karlu priznala, da je končno pripravljena na naslednji korak v njunem odnosu. Karla je s svojo odločitvijo močno razveselila, saj sta se končno začela pomikati naprej.
Kaj se bo dogajalo v najnovejši epizodi?
Med kandidatkami po nepričakovanem razkritju vre od ljubosumja. Tokrat jih na ladji čaka zabava s piratsko tematiko in zabavna igra, v kateri si bo zmagovalka priborila zmenek v dvoje s svojim sanjskim moškim. Eno od deklet s provokacijami poskrbi za napeto vzdušje, po vili pa se znova širijo govorice in povečuje nezaupanje med tekmovalkami.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV