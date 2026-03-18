Zdaj je jasno, zakaj je zavrnila Karlovo vrtnico

Zdi se, da Karlo na Anastasijo še ni pozabil. Na minuli koktajl zabavi jo je povabil na samo in skušal ugotoviti, kaj razmišlja in kje leži njeno srce. Čeprav mu je že tekom pogovora namignila, da jima trenutno ne gre najbolje in da je njeno pozornost ujel nekdo drug, je imel Karlo zanjo pripravljeno vrtnico.

Anastasia se je odločila, da bo sledila svojemu srcu in čustvom, ki jo vlečejo k Petru. Zdi se, da je njuna povezava zelo močna, saj je na podelitvi vrtnic zavrnila rožo, ki jo je imel Karlo pripravljeno zanjo. "Oprosti, ne. Odločila sem se," je odgovorila Anastasia, ko jo je Karlo vprašal, če sprejme njegovo vrtnico.

Karlo na Anastasio še ni pozabil.

Njena odločitev je presenetila nekatere izmed deklet, ki se ne zavedajo, kako močno povezavo sta s Petro spletla v tako kratkem času. Nekatere so bile prepričane, da tudi Karlu še ni zaprla povsem vrat, a zdi se, da Anastasia ve, kje trenutno leži njeno srce.

Njegovo vrtnico je na koncu zavrnila ...

Kaj se bo dogajalo v najnovejši epizodi?

V najnovejši epizodi bo postalo malce bolj jasno, kaj se dogaja med Anastasio in Petrom. Priborila si bosta nekaj časa na samem, kjer si bosta priznala, da sta se znašla v težki situaciji, saj si ne želita pred ostalimi dekleti izkazovati naklonjenosti.

Oba se zavedata, da je njegova podelitev ključa precej pretresla vilo in zamajala odnose. To sta po vrnitvi v vilo občutila oba, še posebej pa je bila na udaru Anastasia, ki je primorana, da preživlja čas z ostalimi dekleti. Kljub temu pa tokrat časa na samem nista želela zapraviti za izmenjevanje praznih besed, ampak sta ga izkoristila za izmenjevanje nežnosti. Anastasia je tudi tokrat prejela vrtnico, čas na samem pa sta izkoristila tudi za sladke poljube in nežne dotike.

Zdaj je jasno, zakaj ...

