Tako zaljubljena sta danes Anja in Gašper Širovnik

Teden dni po velikem finalu šova Love Island Adria oz. Otok ljubezni je med oboževalci še vedno največ zanimanja za razmerje Anje Širovnik in Gašperja. Čeprav sta se s Tenerifa vrnila brez zmage, sta domov prinesla nekaj, kar jima očitno pomeni še več. Skupne fotografije, objemi, poljubi in nežni dotiki razkrivajo, da sta še vedno zelo zaljubljena. Trenutno se skupaj z drugimi nekdanjimi otočani mudita v Beogradu, kjer ne skrivata, da uživata v skupnem času.

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Vrnitev v resnični svet ni bila povsem enostavna

Po tednih, ki sta jih preživela skupaj v vili, se je bilo treba po vrnitvi domov znova privaditi na vsakdan. Ko nas je Anja Širovnik v ponedeljek obiskala v uredništvu Zadovoljna.si, je priznala, da je bila prva noč brez Gašperja precej nenavadna, saj sta po dolgem času spala narazen.

icon-expand Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. FOTO: Arhiv organizatorja

Razkrila je tudi, da se še vedno privajata na življenje zunaj vile, a da se zdi, da se v stare tirnice še nekaj časa ne bosta ustalila, saj ju čaka še kar nekaj obveznosti v povezavi s šovom.

Zmage nista osvojila, sta pa spoznala drug drugega

V velikem finalu sta Anja Širovnik in Gašper Širovnik osvojila drugo mesto. Zmagovalca prve sezone sta postala Drina in Valentin, ki sta domov odnesla glavno nagrado v višini 50 tisoč evrov. Več o velikem finalu in odločitvi, pred katero je bil v zadnji epizodi postavljen Valentin, si lahko preberete TUKAJ!

Kako se je njuna zgodba sploh začela?

Anja Širovnik je v šov vstopila kot tako imenovana "bombshell", ena izmed tekmovalk, katerih prihod je močno premešal karte med otočani. Čeprav sta sprva vztrajala, da med njima vlada predvsem prijateljstvo, je bilo že zelo kmalu očitno, da je med njima prisotna posebna energija.

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Njuni pogovori so bili vedno daljši, drug ob drugem sta iskala bližino, preostali tekmovalci pa so večkrat opazili, da se med njima plete nekaj več kot zgolj prijateljski odnos. Čeprav tega dolgo nista želela priznati, niti sama sebi, so gledalci kemijo med njima zaznali že od prvih dni.

icon-expand Anja Širovnik je v šov vstopila kot tako imenovani 'bombshell'. FOTO: VOYO

Vse skupaj se je začelo že v času, ko je bil Gašper v paru z Mili

Eden bolj odmevnih zapletov sezone je bilo prav dogajanje med Anjo, Gašperjem in Mili. V času, ko je bil Gašper še v paru z Mili, sta z Anjo vse pogosteje iskala družbo drug drugega, Mili pa je to težko sprejela, saj je hitro posumila, da bi se med njima lahko razvilo nekaj več. Dolgo sta zatrjevala, da gre zgolj za prijateljsko povezanost in da med njima ni nič resnega, toda številni gledalci in otočani so bili prepričani, da med njima nastaja nekaj več. Poznejši razvoj dogodkov je pokazal, da občutki očitno niso bili enostranski, saj sta sčasoma postala eden najbolj povezanih parov v vili.

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Na začetku Gašper sploh ni bil njen tip moškega

Zanimivo je, da Anja Širovnik v začetku šova sploh ni razmišljala o tem, da bi se povezala z Gašperjem. Kot je priznala tudi sama, je zaradi njega prekršila več svojih pravil. "Večkrat sem rekla, da jaz nikoli ne bi bila z Gašperjem v paru in da zunaj šova nikoli ne bi bila s takšnim človekom. Rekla sem celo, da je ena sama velika rdeča zastava," nam je Anja zaupala v intervjuju, ki si ga v celoti lahko preberete TUKAJ! "To sem res mislila na začetku, ko sem opazovala njegov odnos z Mili. Potem pa sem ga začela spoznavati najprej kot prijatelja, pozneje pa še na drugačen način. Ugotovila sem, da v resnici sploh ni takšna oseba, kot sem si predstavljala na začetku. Takrat sem začela verjeti, da bi lahko bil prava oseba zame," je še dodala Anja, ki je zdaj srečna, da se je odločila poslušati svoje srce in ne glave.

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Njuna zgodba se tako ni razvijala po klasičnem scenariju ljubezni na prvi pogled. Prav nasprotno. Bolj ko sta se spoznavala, bolj sta ugotavljala, da se med njima ustvarja posebna vez. In ravno ta nepričakovan razvoj dogodkov je gledalce še dodatno pritegnil.

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Isti priimek, a trdita, da nista v sorodu

Med gledalci je veliko pozornosti pritegnilo tudi dejstvo, da nosita enak priimek. Številni so se zato pošalili, da ju je usoda povezala že pred vstopom v šov. Glede tega, da nosita isti priimek sta se v šovu pošalila tudi sama, Anja pa se je celo pošalila, da bi samo v primeru poroke z njim, spremenila priimek.

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Toda Anja Širovnik in Gašper Širovnik nista v sorodu. Enak priimek je zgolj zanimivo naključje, ki je skozi sezono večkrat postalo tema pogovorov tako med otočani kot med gledalci.

Ljubezenska zgodba se nadaljuje tudi po šovu

Njuna zgodba pa se po koncu šova ni prav nič umirila. Nasprotno. Teden dni po finalu sta še vedno nerazdružljiva, skupni dnevi v Beogradu pa kažejo, da želita vsak prost trenutek preživeti skupaj.

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Anja nam je zaupala tudi, da sta veliko govorila o njeni selitvi v Ljubljano. "Govorila sva tudi o moji selitvi v Ljubljano, saj sem zaradi dela tam pogosto. Gašper ima svoje stanovanje, zato obstaja možnost, da bom kmalu živela v Ljubljani," pravi Anja. Več o njunih načrtih za prihodnost pa si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Anja in Gašper, Otok ljubezni Adria FOTO: 24ur.com

Celotno sezono šova Otok ljubezni Adria si lahko ogledate na VOYO!

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