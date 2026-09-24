Bo Anja Širovnik v šovu Love Island Adria našla svojo ljubezen?

Anja je stara 27 let, prihaja iz Velenja, je podjetnica in se ukvarja z družbenimi omrežji. Je direktna, zabavna ter polna energije in pravi, da lahko celotno potovanje organizira v samo eni uri. Čeprav deluje samozavestno, je zelo čustvena in ko se v nekoga zaljubi, se mu preda v celoti. V zvezi so ji najpomembnejši zvestoba, pozornost in dobra komunikacija, privlačijo pa jo ambiciozni, spontani in nekoliko staromodni moški, ki znajo biti gentlemeni.

icon-expand Anja Širovnik. FOTO: VOYO

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

"Komaj čakam! Sem podjetnica, imam svojo kozmetično znamko in se ukvarjam z družbenimi omrežji," je pred vstopom v vilo povedala Anja. Dve leti sem samska, veliko sem delala v tem času, zdaj pa je čas, da tudi jaz najdem ljubezen. Pričakujem, da bom našla osebo, s katero bom lahko zapustila otok," je še dodala. Oddajo je spremljala od doma in najbolj sta njeno pozornost pritegnila Roberto in Valentin."Ljudje pogosto misljo, da sem domišljava, ker se ukvarjam z družbenimi omrežji, a menim, da sem normalna in takšna bom tudi ostala," je s smehom dodala.

icon-expand Anja Širovnik. FOTO: VOYO

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Tri leta je živela na Tenerifu ter obožuje potovanja, ples, modo in aktiven življenjski slog. Za sabo ima dve resni zvezi, prevara pa je zanjo nekaj, kar nikoli ne bi mogla odpustiti. Ne zaljubi se hitro in potrebuje čas, da spusti osebo blizu sebe, ko pa to stori, se zelo naveže. Dan ji vedno polepša dobra glasba, baterije pa ji polnijo njeni prijatelji, družina in njen pes. V Otoku ljubezni želi najti ljubezen, privlačijo pa jo tudi nove izkušnje in priložnosti, ki jih prinaša oddaja. Njen največji izziv? Navajena je vse delati sama in težko prosi za pomoč drugih.

icon-expand Udobje in stil sta bila pri izbiri koncerta na prvem mestu. FOTO: osebni arhiv

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