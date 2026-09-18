Nista se mogla upreti skušnjavi: znova so padli poljubi

V vili šova Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) se odnosi zapletajo iz dneva v dan, med najbolj opaznimi pa je trenutno zagotovo dinamika med Anthonyjem in Aljo. Potem ko sta že večkrat namignila, da med njima obstaja močna privlačnost, so kamere znova ujele njune intimne trenutke. Tokrat si v izzivu nista mogla pomagati in sta se ponovno poljubila, s čimer sta še dodatno podžgala ugibanja o tem, kam pelje njun odnos.

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"Ni mi mar, kaj sem s tem povzročila"

Po strastnem trenutku je Alja dala vedeti, da svoje odločitve ne obžaluje. Priznala je, da se zaveda, da bi njeno ravnanje lahko povzročilo nove zaplete med tekmovalci, a je to očitno ne skrbi preveč. Prav ta sproščen odnos je med gledalci sprožil številne odzive, saj se mnogi sprašujejo, kako bodo na njuno bližino reagirali preostali otočani, predvsem Lara.

icon-expand Anthony in Alja FOTO: VOYO

Med njima je kemija očitna

Anthony je že ob vstopu v šov povedal, da ga pri ženskah najbolj privlačita dobra energija in smisel za humor. Nekdanji košarkar iz Londona je odkrito priznal, da v vilo prihaja odprt za nova poznanstva in morebitno ljubezensko zgodbo, piše Net.hr.

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Zdi se, da je prav z lepo Slovenko Aljo hitro našel skupni jezik. Njuna medsebojna privlačnost je bila opazna že od njenega prihoda v vilo, zadnji dogodki pa so pokazali, da se njuna povezanost še krepi, kljub njegovemu odnosu z Laro.

icon-expand Anthony in Alja med poljubljanjem. FOTO: VOYO

Še ne spremljate Love Island Adria? Zdaj je pravi čas, da skočite na VOYO, spoznate vse otočane ter spremljate prve ljubezenske iskrice, nova povezovanja in presenečenja, ki jih v vili zagotovo ne bo manjkalo.

Kaj to pomeni za dogajanje v vili?

Pred tekmovalci je nova priložnost za ustvarjanje novih parov. Večjih presenečenj ni bilo pričakovati, edini, za katerega se zdi, da se ne more odločiti, katero dekle mu je najbolj pri srcu, pa je Anthony, ki si je, kot je tudi sam priznal, le v roku nekaj ur že večkrat premislil. Koga bo izbral, bo jasno že nocoj.