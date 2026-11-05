Tik pred finalom šok v vili: "Nisem pričakoval, da bosta med ogroženimi"

Napetost v Love Island Adria iz dneva v dan narašča. Do velikega finala nas loči le še en dan, tekmovalci pa se vse bolj zavedajo, da lahko o njihovi usodi odločajo že najmanjše podrobnosti. Pozornost je pritegnil pogovor med Anthonyjem in Gašperjem, ki sta se dotaknila ene najbolj dramatičnih odločitev sezone.
Odločitev, ki je presenetila tudi tekmovalce
V pretekli epizodi so bili trije pari razglašeni za varne, odločitev o tem, kdo bo ostal v igri in kdo bo moral zapustiti vilo, pa je nato padla na pleča islanderjev. Na koncu so se odločali med paroma Leonarda in Matija ter Anthony in Alja. Tekmovalci so se na koncu odločili, da v vili ostaneta Anthony in Alja.
Nihče ni pričakoval, da bosta ogrožena
Naslednji dan sta se o dogajanju pogovarjala Anthony in Gašper. Slednji ni skrival, da ga je razplet glasovanja šokiral. "Majke mi, nisem pričakoval za tebe in Aljo," je priznal Gašper. Z njim se je strinjal tudi Anthony.
Zdi se, da je večina pričakovala, da bosta med ogroženimi poleg Leonarde in Matija, še Mili in Luka. Mnogi otočani namreč dvomijo v pristnost njunega razmerja, saj so prepričani, da napredujeta prehitro in da sta skupaj samo zato, ker je finale že praktično pred vrati.
V nevarnosti bi se lahko znašli tudi drugi pari
Gašper pa je v pogovoru razkril še nekaj zanimivega. Prepričan je, da razlika med glasovi najverjetneje ni bila velika in da bi se lahko v enakem položaju znašel še kateri od favoritov. "Pogovarjal sem se z Anjo. Mislim, da bi lahko bili na vašem mestu vsi, ki smo veljali za varne - tudi midva z Anjo, morda tudi Luka in Mili. Ne vemo, kakšna je bila razlika v glasovih," je dejal.
Finale je vse bližje
Le še korak loči tekmovalce od zaključka prve regionalne sezone šova Love Island Adria. V igri ostajajo najmočnejši pari, razmerja pa so pod večjim pritiskom kot kadar koli prej.
- FOTO: VOYO
- FOTO: VOYO
- FOTO: VOYO
- FOTO: VOYO
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