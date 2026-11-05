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Anja je Gašperju priznala, da je manifestirala, da bi bila z njim.
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Tik pred finalom šok v vili: "Nisem pričakoval, da bosta med ogroženimi"

N. Č.
05. 11. 2026 15.05
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Napetost v Love Islandu Adria dosega vrhunec. Potem ko sta se Anthony in Alja nepričakovano znašla med ogroženimi pari, je Gašper priznal, da takšnega razpleta ni pričakoval in razkril, kdo bi se po njegovem mnenju lahko znašel v enakem položaju.

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Napetost v Love Island Adria iz dneva v dan narašča. Do velikega finala nas loči le še en dan, tekmovalci pa se vse bolj zavedajo, da lahko o njihovi usodi odločajo že najmanjše podrobnosti. Pozornost je pritegnil pogovor med Anthonyjem in Gašperjem, ki sta se dotaknila ene najbolj dramatičnih odločitev sezone.

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Odločitev, ki je presenetila tudi tekmovalce

V pretekli epizodi so bili trije pari razglašeni za varne, odločitev o tem, kdo bo ostal v igri in kdo bo moral zapustiti vilo, pa je nato padla na pleča islanderjev. Na koncu so se odločali med paroma Leonarda in Matija ter Anthony in Alja. Tekmovalci so se na koncu odločili, da v vili ostaneta Anthony in Alja.

Anthony je bil nad novico šokiran.
Anthony je bil nad novico šokiran.FOTO: VOYO

Nihče ni pričakoval, da bosta ogrožena

Naslednji dan sta se o dogajanju pogovarjala Anthony in Gašper. Slednji ni skrival, da ga je razplet glasovanja šokiral. "Majke mi, nisem pričakoval za tebe in Aljo," je priznal Gašper. Z njim se je strinjal tudi Anthony.

Zdi se, da je večina pričakovala, da bosta med ogroženimi poleg Leonarde in Matija, še Mili in Luka. Mnogi otočani namreč dvomijo v pristnost njunega razmerja, saj so prepričani, da napredujeta prehitro in da sta skupaj samo zato, ker je finale že praktično pred vrati.

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V nevarnosti bi se lahko znašli tudi drugi pari

Gašper pa je v pogovoru razkril še nekaj zanimivega. Prepričan je, da razlika med glasovi najverjetneje ni bila velika in da bi se lahko v enakem položaju znašel še kateri od favoritov. "Pogovarjal sem se z Anjo. Mislim, da bi lahko bili na vašem mestu vsi, ki smo veljali za varne - tudi midva z Anjo, morda tudi Luka in Mili. Ne vemo, kakšna je bila razlika v glasovih," je dejal.

Trenutek, ko je Mili otočanom sporočila, da so finalisti.
Trenutek, ko je Mili otočanom sporočila, da so finalisti.FOTO: VOYO

Finale je vse bližje

Le še korak loči tekmovalce od zaključka prve regionalne sezone šova Love Island Adria. V igri ostajajo najmočnejši pari, razmerja pa so pod večjim pritiskom kot kadar koli prej.

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Finalni pari Otoka ljubezni Adria
Finalni pari Otoka ljubezni AdriaFOTO: VOYO

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO in glasujte za zmagovalca prve sezone. Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov, saj boste prav vi s svojimi glasovi odločili, kateri par bo osvojil 50.000 evrov.

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