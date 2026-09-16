Romantičen zmenek, nato pa hladen tuš: Anthony iskreno o Lari

V šovu Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) se odnosi med otočani iz dneva v dan zapletajo, a zdi se, da je prav Anthony v središču največje ljubezenske dileme.
Romantičen zmenek na plaži
Anthony in Lara sta si končno vzela čas zase ter se odpravila na zmenek na plaži. Ob sproščenem pogovoru sta imela priložnost bolje spoznati drug drugega, med njima pa ni manjkalo niti flirtanja. Gledalci so lahko opazili, da je med njima prisotna privlačnost, zato so mnogi menili, da bi lahko prav Lara postala njegovo končno ljubezensko zanimanje.
Nato je prišla Alja
Toda mir ni trajal dolgo. Prihod Slovenke Alje je povsem spremenil dinamiko v vili. Anthony je bil njen prvi izbor za pogovor in spoznavanje, zato so številni začeli ugibati, ali se bo njegovo zanimanje preusmerilo drugam.
Situacija je postala še bolj zanimiva, ko je Anthony v pogovoru pred Aljo komentiral odnos z Laro. Priznal je, da hitro dobi tako imenovani 'ick', občutek, ko ga pri nekom zmoti določena lastnost ali vedenje. Čeprav ni povsem zaprl vrat odnosu z Laro, so njegove besede sprožile vprašanja, kako resni so njegovi občutki do nje.
Ljubezenski trikotnik na obzorju?
Medtem ko je Lara po zmenku verjela, da se med njima razvija nekaj posebnega, se zdaj zdi, da Anthony skuša bolje spoznati obe dekleti. Prav zato se vse glasneje govori o morebitnem ljubezenskem trikotniku, ki bi lahko zaznamoval naslednje epizode šova.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV