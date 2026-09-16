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Lara in Anthony - končno sta ostala sama.
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Romantičen zmenek, nato pa hladen tuš: Anthony iskreno o Lari

N. Č.
16. 09. 2026 15.05
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Zdelo se je, da med Anthonyjem in Laro nastaja ena najlepših zgodb te sezone. Nato je v vilo vstopila Alja in vse postavila na glavo. Zdaj se gledalci sprašujejo, ali smo priča začetku prvega pravega ljubezenskega trikotnika.

V šovu Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) se odnosi med otočani iz dneva v dan zapletajo, a zdi se, da je prav Anthony v središču največje ljubezenske dileme. 

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Še ne spremljate Love Island Adria? Zdaj je pravi čas, da skočite na VOYO, spoznate vse otočane ter spremljate prve ljubezenske iskrice, nova povezovanja in presenečenja, ki jih v vili zagotovo ne bo manjkalo.

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Romantičen zmenek na plaži

Anthony in Lara sta si končno vzela čas zase ter se odpravila na zmenek na plaži. Ob sproščenem pogovoru sta imela priložnost bolje spoznati drug drugega, med njima pa ni manjkalo niti flirtanja. Gledalci so lahko opazili, da je med njima prisotna privlačnost, zato so mnogi menili, da bi lahko prav Lara postala njegovo končno ljubezensko zanimanje.

Lara in Anthony - končno sta ostala sama.
Lara in Anthony - končno sta ostala sama.FOTO: VOYO

Nato je prišla Alja

Toda mir ni trajal dolgo. Prihod Slovenke Alje je povsem spremenil dinamiko v vili. Anthony je bil njen prvi izbor za pogovor in spoznavanje, zato so številni začeli ugibati, ali se bo njegovo zanimanje preusmerilo drugam.

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Situacija je postala še bolj zanimiva, ko je Anthony v pogovoru pred Aljo komentiral odnos z Laro. Priznal je, da hitro dobi tako imenovani 'ick', občutek, ko ga pri nekom zmoti določena lastnost ali vedenje. Čeprav ni povsem zaprl vrat odnosu z Laro, so njegove besede sprožile vprašanja, kako resni so njegovi občutki do nje.

Marija Terezija in Alja - vstopili sta kar dve novi dekleti.
Marija Terezija in Alja - vstopili sta kar dve novi dekleti.FOTO: VOYO

Ljubezenski trikotnik na obzorju?

Medtem ko je Lara po zmenku verjela, da se med njima razvija nekaj posebnega, se zdaj zdi, da Anthony skuša bolje spoznati obe dekleti. Prav zato se vse glasneje govori o morebitnem ljubezenskem trikotniku, ki bi lahko zaznamoval naslednje epizode šova.

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Alja je že ob vstopu pokazala veliko samozavesti, Anthony pa očitno uživa v pozornosti, ki mu jo namenjata obe dekleti. Vprašanje je le, ali bo sledil prvotni povezavi z Laro ali pa ga bo bolj pritegnila nova tekmovalka.

Alja Šlebnik
Alja ŠlebnikFOTO: VOYO
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