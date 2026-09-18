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Anthony - ig
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Anthony iz Otoka ljubezni je bil nekoč videti povsem drugače

M.S.
18. 09. 2026 04.00
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Anthony iz Love Islanda Adria danes navdušuje z izklesano postavo, a nekoč je bil videti povsem drugače. Razkril je svojo veliko telesno preobrazbo in pot, zaradi katere se danes ukvarja tudi z osebnim trenerstvom.

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Anthony je v vili Love Island Adria hitro pritegnil pozornost tudi zaradi svoje višine in izklesane postave, a 22-letnik ni bil vedno videti tako. Na družbenih omrežjih je pokazal, kako zelo se je njegovo telo skozi leta spremenilo, in razkril, da je bil pri svojih 203 centimetrih nekoč izjemno suh.

Anthony in Lara.
Anthony in Lara.FOTO: VOYO
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Kot je zapisal, zanj to ni bila zgolj stvar videza. Zaradi pomanjkanja mišične mase naj bi mu primanjkovalo moči, težje pa se je spopadal tudi s fizičnimi zahtevami športa. Prav zato se je resneje posvetil treningu in postopoma začel graditi mišično maso.

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

"Gradnja mojega telesa je vse spremenila," je svojo preobrazbo opisal Anthony. Z več mišične mase in moči se je po njegovih besedah izboljšala njegova športna zmogljivost, hkrati pa je pridobil tudi več samozavesti. Toda pot do današnje postave ni bila vedno preprosta. Anthony poudarja, da trening za zelo visoke ljudi prinaša svoje izzive, med drugim pri iskanju pravilne izvedbe vaj, obsegu gibanja in napredovanju. Pri njem je pomembno vlogo odigralo mentorstvo, zaradi česar se je odločil, da želi s svojim znanjem pomagati tudi drugim.

Tako je bil Anthony videti pred leti, preden se je resneje posvetil treningu.
Tako je bil Anthony videti pred leti, preden se je resneje posvetil treningu.FOTO: Instagram

Danes se tako ukvarja z osebnim trenerstvom, pri čemer se je osredotočil predvsem na visoke in suhe moške, ki želijo pridobiti mišično maso ter zgraditi bolj atletsko postavo. Že več mesecev ponuja individualno trenerstvo, ki vključuje prilagojene programe, spremljanje napredka in podporo. Svojim sledilcem pogosto sporoča tudi, da spremembe ne pridejo čez noč. "Rezultatov ne boste vedno videli takoj," je zapisal in poudaril pomen doslednosti tudi v obdobjih, ko napredek še ni očiten.

Anthony je na družbenih omrežjih pokazal svojo telesno preobrazbo.
Anthony je na družbenih omrežjih pokazal svojo telesno preobrazbo.FOTO: Instagram
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Čeprav je njegova telesna preobrazba že danes precejšnja, Anthony sam pravi, da svoje poti še zdaleč ne dojema kot zaključene. "Še vedno nisem tam, kjer želim biti. Čaka me še veliko napredka. Ampak to je začetek," je zapisal ob eni od svojih objav.

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Anthony.FOTO: VOYO
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Danes lahko Anthonyja spremljamo tudi v Love Island Adria, kjer njegova postava zagotovo ni ostala neopažena. Kako se bo njegova zgodba razvijala v vili in ali bo poleg mišic katero od deklet osvojil tudi s svojo osebnostjo, pa spremljajte na VOYO.

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