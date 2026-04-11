Antonela razkrila, kaj si misli o parih iz Sanjskega moškega

Po koncu šova se je na družbenih omrežjih oglasila tudi tekmovalka, ki je veljala za pravo ljubljenko občinstva – Antonela Jukičić. Med bivanjem na Kreti se je močno povezala s Slovenko Kajo Casar, njuno prijateljstvo pa je bilo eno najbolj pristnih v sezoni.
Antonela je spregovorila o parih, ki so nastali v šovu Sanjski moški Hrvaške
Antonela je na svojih družbenih omrežjih, natančneje v zgodbi na Instagramu, delila fotografiji obeh parov iz finalne oddaje in ob tem zapisala: "Karkoli si kdo misli o njem, je to največji uspeh tega šova – dva para, ki sta iskreno našla drug drugega."
Nato je dodala še: "Ne vem, ali sem subjektivna, ker jih poznam, ampak to sta zame najlepša para vseh časov. Srečno, 'mladoporočenci', iz srca vam želim vse dobro." S tem zapisom je jasno pokazala podporo obema paroma, ki sta se oblikovala v oddaji, in poudarila, da verjame v njihovo pristno ljubezen.
Prijateljstva, ki ostajajo
Čeprav Antonela v šovu ni našla ljubezni, pa je odšla bogatejša za prijateljstva, ki bodo očitno trajala tudi po koncu snemanja. Najtesneje se je povezala prav s Kajo Casar, ki je na koncu osvojila srce Karla. Njuno prijateljstvo se je razvijalo skozi skupne trenutke, pogovore in medsebojno podporo v zahtevnih situacijah v šovu. Njuna povezanost je bila tako močna, da Kaja solz ob Antonelinem odhodu ni mogla zadržati.
"Pogrešala bom najine pogovore in čas, ki sva ga preživeli skupaj. Ničesar ne morem spremeniti, a se bova zagotovo videli po oddaji," je takrat povedala Kaja. Prav takšni odnosi so pokazali, da šov ni prinesel le ljubezenskih zgodb, ampak tudi iskrena prijateljstva, ki ostajajo še dolgo po tem, ko se kamere ugasnejo.
