Lepotica, ki je še dolgo ne bomo pozabili

Antonela Jukičić, 28-letna kandidatka iz pete sezone hrvaškega resničnostnega šova 'Gospodin Savršeni', je iz Slavonskega Broda, vendar že vrsto let živi in dela v Nemčiji, piše Net.hr. V oddajo je prišla z jasno vizijo: poiskati partnerja, ob katerem bo lahko resnično ona, brez pretvarjanja.
S to odločnostjo se je Antonela hitro uvrstila med najbolj izstopajoče tekmovalke. Že od samega začetka je izstopala s svojo naravno karizmo in ambicijo. V ospredje ni silila z dramatičnimi dogodki, temveč je svojo pristnost dokazovala skozi premišljene odločitve in iskreno komunikacijo, kar je bilo v kontrastu z mnogimi drugimi sodelujočimi.
Selitev v Nemčijo
Zgodba Antonele Jukičić se prične v Slavonskem Brodu, vendar je pri 19 letih sprejela pomembno odločitev, da zapusti Hrvaško in se preseli v Nemčijo. Tam je uspela zgraditi zavidljivo kariero, piše Net.hr. Trenutno je Antonela lastnica uspešnega kozmetičnega salona, kar je rezultat dolgoletnega dela in predanosti.
Poleg vodenja podjetja se Antonela nenehno izobražuje in študira marketing, kar dokazuje njeno ambicioznost in željo po nenehnem razvoju, še dodajajo.
Ena izmed najbolj iskrenih kandidatk
Spoznali smo jo kot eno izmed najbolj iskrenih in zrelih kandidatk v šovu. Izogibala se je konfliktom in se osredotočala na razvoj resničnih emocionalnih vezi. Medtem ko so nekatere tekmovalke uporabljale dramo za pritegovanje pozornosti, je Antonela ohranila diplomatski in spoštljiv odnos do vseh.
S tem vedenjem si je priborila naklonjenost številnih gledalcev, ki so z vsem srcem navijali zanjo in držali pesti, da bi prav ona v tem šovu našla ljubezen. A to se ni zgodilo. Petar se je odločil, da je prišel čas, da Antonela zapusti šov, vedno graciozna Antonela pa njegovi odločitvi ni oporekala.
Ob odhodu je povedala: "Lepotice. Jaz sem vam rekla, da bodite še naprej tako pogumne skozi življenje. Najsrečnejša bo tu našla ljubezen, ostale pa to čaka zunaj." Njen odhod je najbolj prizadel Kajo, ki se je z Antonelo v šovu močno povezala.
Vir: net.hr
