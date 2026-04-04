Lepotica, ki je še dolgo ne bomo pozabili

N. Č.
04. 04. 2026 04.00
3

Antonela Jukičić je v peti sezoni šova Sanjski moški Hrvaške očarala gledalce. Bila je pristna, empatična, razgledana in mirna, njen odhod iz šova pa je razžalostil številne oboževalce, ki so navijali in si želeli, da bi ravno ona prav tu našla ljubezen.

Antonela Jukičić, 28-letna kandidatka iz pete sezone hrvaškega resničnostnega šova 'Gospodin Savršeni', je iz Slavonskega Broda, vendar že vrsto let živi in dela v Nemčiji, piše Net.hr. V oddajo je prišla z jasno vizijo: poiskati partnerja, ob katerem bo lahko resnično ona, brez pretvarjanja.

S to odločnostjo se je Antonela hitro uvrstila med najbolj izstopajoče tekmovalke. Že od samega začetka je izstopala s svojo naravno karizmo in ambicijo. V ospredje ni silila z dramatičnimi dogodki, temveč je svojo pristnost dokazovala skozi premišljene odločitve in iskreno komunikacijo, kar je bilo v kontrastu z mnogimi drugimi sodelujočimi.

Antonela
Antonela FOTO: VOYO

Selitev v Nemčijo

Zgodba Antonele Jukičić se prične v Slavonskem Brodu, vendar je pri 19 letih sprejela pomembno odločitev, da zapusti Hrvaško in se preseli v Nemčijo. Tam je uspela zgraditi zavidljivo kariero, piše Net.hr. Trenutno je Antonela lastnica uspešnega kozmetičnega salona, kar je rezultat dolgoletnega dela in predanosti.

Poleg vodenja podjetja se Antonela nenehno izobražuje in študira marketing, kar dokazuje njeno ambicioznost in željo po nenehnem razvoju, še dodajajo.

Ena izmed najbolj iskrenih kandidatk

Spoznali smo jo kot eno izmed najbolj iskrenih in zrelih kandidatk v šovu. Izogibala se je konfliktom in se osredotočala na razvoj resničnih emocionalnih vezi. Medtem ko so nekatere tekmovalke uporabljale dramo za pritegovanje pozornosti, je Antonela ohranila diplomatski in spoštljiv odnos do vseh.

S tem vedenjem si je priborila naklonjenost številnih gledalcev, ki so z vsem srcem navijali zanjo in držali pesti, da bi prav ona v tem šovu našla ljubezen. A to se ni zgodilo. Petar se je odločil, da je prišel čas, da Antonela zapusti šov, vedno graciozna Antonela pa njegovi odločitvi ni oporekala.

Ob odhodu je povedala: "Lepotice. Jaz sem vam rekla, da bodite še naprej tako pogumne skozi življenje. Najsrečnejša bo tu našla ljubezen, ostale pa to čaka zunaj." Njen odhod je najbolj prizadel Kajo, ki se je z Antonelo v šovu močno povezala.

Njen odhod je najbolj prizadel Kajo.FOTO: VOYO
Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
inside1 04. 04. 2026 16.57
2 0
Bo ze res, saj oni lanski bo Nušo podtudiral takoj, njej ni za neko ljubezen, njej se gre za zmago v showu. Ce bi jo pa kdo malo za rit prijel bi pa pobegnila....
ODGOVORI
YouRangMyLord 04. 04. 2026 14.03
3 0
Plastična, jasno brez ličila enako neprepoznavna, kot recimo una Anastasia - kako je pa to izumetničeno žensko birtje, dve silikonski umetni žogi na prsnem košu, neprestano popravlja tiste lase, naštudirane tri obrazne mimike v nulo.. . Pa vse ta bolestni tik neprestanega glajenja in popravljanja las - grozno moteče,. Edina naravna lepotica, nepopravljena, nedofilana v tem šovu: Slovenka Nuša. samo kaj ko igra naivko nedolžno, v resnici je pa pri tako mladih letih presneto manipulativna. Tudi Kaja ima napumpane ustnice.
ODGOVORI
inside1 04. 04. 2026 12.24
1 0
TUdi meni je bila všeč, normalna ženska, tudi z nepreveč ličila. Tako kot je pristna, niti ne bi rabila v tak show hodit iskat moškega, res pa da je tudi zunaj težko najti pravega.
ODGOVORI
