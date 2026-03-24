Šla je čez sebe, on pa jo je razočaral

Karlo in Petar sta se odločila, katerim dekletom bosta podarila rdeče, oranžne in rumene vrtnice. Nekatere izmed deklet so tako dobile potrditev, da Karlo in Petar do njih čutita isto, druge pa so bile zaradi njune odločitve globoko razočarane in prizadete.
Antonelo je prizadela Petrova odločitev
Med njimi je še posebej izstopala Antonela, ki je od Petra prejela oranžno in ne rdeče vrtnice, kot je pričakovala. Kaj točno pomeni posamezna vrtnica, si lahko preberete TUKAJ!
Vse je kazalo na to, da sta se Antonela in Petar močno povezala. Skupaj sta preživela veliko časa, Antonela pa se je vsakič, ko sta bila skupaj, bolj sprostila, se odprla in Petru pokazala svoja prava čustva. Da njeno srce bije za Petra, je skušala pokazati tudi tako, da je Karlu zaupala, da ga vidi bolj kot prijatelja, med njo in Petrom pa se dogaja nekaj več.
Zdi se, da Petar ni opazil njene naklonjenosti in truda, ki mu ga je namenila, zato ji je poklonil oranžno vrtnico. "Mislila sem, da je moja povezava z njim veliko močnejša," je po podelitvi pisanih vrtnic povedala Antonela, ki ni skrivala svojega razočaranja.
Se bo Antonela soočila s Petrom?
Danes nas čaka nova koktajl zabava in s tem tudi podelitev vrtnic. Na zabavi bodo imela dekleta ponovno čas, da poklepetajo s Karlom in Petrom ter razjasnijo nekatere stvari. Se bo Antonela uspela pogovoriti s Petrom? Ji bo ta podrobneje pojasnil, zakaj si po njegovem mnenju rdeče vrtnice ni zaslužila? Bo morda celo prejela njegovo opravičilo?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV