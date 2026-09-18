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Anita in Aleksej sta se morala poleg zahtevnih nalog spopasti tudi s prvimi nesoglasji.
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Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo

M.S.
18. 09. 2026 04.00
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Prve tri epizode Asia Expressa so že prinesle prepire, solze, težave s prevozom in prve taktike. Poglejte, kateri trenutki so najbolj zaznamovali začetek pustolovščine.

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Prve tri epizode Asia Expressa so tekmovalcem že pošteno načele živce. Devet parov se je podalo na več tisoč kilometrov dolgo pot po jugovzhodni Aziji, že prvi dnevi v Kambodži pa so prinesli težave s prevozom, lakoto, izgubljanje in prve prepire.

Tekmovalci so se že v prvih epizodah znašli pred številnimi nepričakovanimi izzivi.
Tekmovalci so se že v prvih epizodah znašli pred številnimi nepričakovanimi izzivi.FOTO: VOYO
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Če še niste ujeli začetka pustolovščine, vas prve tri epizode Asia Expressa že čakajo na VOYO. Spoznajte vse pare in preverite, kdo se je na zahtevni poti najbolje znašel ter komu so že začeli popuščati živci.

Med najbolj opaznimi sta bila Anita Martinović in Slovenec Aleksej Škarica, ki sta se sprla že prvi dan, ko sta izgubila zemljevid. Napetosti so se nadaljevale tudi v naslednjih epizodah, Anita pa je v trenutku frustracije izjavila: "Majke mi moje, ubit ću ga."

Prvi kilometri po Kambodži so hitro pokazali, da pot ne bo lahka.
Prvi kilometri po Kambodži so hitro pokazali, da pot ne bo lahka.FOTO: VOYO

Za zabaven trenutek sta poskrbeli Katarina Mamić in Luna Valas oziroma Gazeli. Katarina je na start v naglici prišla celo v dveh različnih supergah, težave pa sta imeli tudi pri iskanju prevoza. Ko jima nihče ni želel ustaviti, je Katarina v šali napovedala, da bo slekla modrček.

Kljub napetostim na poti ni manjkalo niti smeha in zabavnih trenutkov.
Kljub napetostim na poti ni manjkalo niti smeha in zabavnih trenutkov.FOTO: VOYO
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Gazeli sta se pozneje zapletli še v spor z "Zlatnima dečkoma", Goranom Špremom in Nikšo Kalebom. Menili sta, da jima tekmeca nista vrnila usluge pri iskanju prevoza, Katarina pa ju je zato označila kar za "težko bižuterijo".

Anita in Aleksej sta se morala poleg zahtevnih nalog spopasti tudi s prvimi nesoglasji.
Anita in Aleksej sta se morala poleg zahtevnih nalog spopasti tudi s prvimi nesoglasji.FOTO: VOYO
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Naporno pot so občutili tudi drugi. Đana in Meri sta se morali zaradi lakote za pomoč obrniti na domačine, napačne odločitve pa so nekatere pare stale dragocenega časa. Do tretje epizode so se začele kazati tudi prve taktike in zavezništva, zato postaja jasno, da boj ne bo potekal le med pari in zahtevno potjo, ampak tudi med ekipami.

Iskanje prevoza je tekmovalcem povzročilo kar nekaj preglavic.
Iskanje prevoza je tekmovalcem povzročilo kar nekaj preglavic.FOTO: VOYO
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Vir: RTL Hrvaška

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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