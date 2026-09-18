Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo

Prve tri epizode Asia Expressa so tekmovalcem že pošteno načele živce. Devet parov se je podalo na več tisoč kilometrov dolgo pot po jugovzhodni Aziji, že prvi dnevi v Kambodži pa so prinesli težave s prevozom, lakoto, izgubljanje in prve prepire.
Med najbolj opaznimi sta bila Anita Martinović in Slovenec Aleksej Škarica, ki sta se sprla že prvi dan, ko sta izgubila zemljevid. Napetosti so se nadaljevale tudi v naslednjih epizodah, Anita pa je v trenutku frustracije izjavila: "Majke mi moje, ubit ću ga."
Za zabaven trenutek sta poskrbeli Katarina Mamić in Luna Valas oziroma Gazeli. Katarina je na start v naglici prišla celo v dveh različnih supergah, težave pa sta imeli tudi pri iskanju prevoza. Ko jima nihče ni želel ustaviti, je Katarina v šali napovedala, da bo slekla modrček.
Gazeli sta se pozneje zapletli še v spor z "Zlatnima dečkoma", Goranom Špremom in Nikšo Kalebom. Menili sta, da jima tekmeca nista vrnila usluge pri iskanju prevoza, Katarina pa ju je zato označila kar za "težko bižuterijo".
Naporno pot so občutili tudi drugi. Đana in Meri sta se morali zaradi lakote za pomoč obrniti na domačine, napačne odločitve pa so nekatere pare stale dragocenega časa. Do tretje epizode so se začele kazati tudi prve taktike in zavezništva, zato postaja jasno, da boj ne bo potekal le med pari in zahtevno potjo, ampak tudi med ekipami.
Vir: RTL Hrvaška
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