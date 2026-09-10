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Katarina Mamić in Luna Valas.
Oddaje

Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan

M.S.
10. 09. 2026 14.18
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Nekdanja miss Hrvaške Katarina Mamić in mednarodna manekenka Luna Valas se podajata v precej drugačno pustolovščino, kot sta jih vajeni. V šovu Asia Express ju čaka več tisoč kilometrov dolga pot skozi Azijo, na kateri se bosta morali z omejenim proračunom znajti pri iskanju prevoza in prenočišč ter se spopasti s številnimi izzivi.

Nekdanja miss Hrvaške Katarina Mamić in mednarodna manekenka Luna Valas sta vajeni modnih pist, potovanj in življenja pred fotografskimi objektivi, zdaj pa ju čaka precej drugačna pustolovščina. Skupaj se podajata v prvo sezono šova Asia Express, kjer bosta udobje zamenjali za zahtevne poti, nepredvidljive naloge in fizične preizkušnje.

Asia Express
Asia ExpressFOTO: VOYO

V tekmovanju bosta nastopili pod imenom Gazele, ki po njunem mnenju najbolje opiše njuno energijo – elegantni, odločni in vedno pripravljeni na nov izziv. 29-letna Katarina prihaja iz Hercegovine, danes pa živi v Zagrebu. V zgodovino hrvaških lepotnih tekmovanj se je zapisala na prav poseben način. Po osvojitvi naziva miss Hrvaške je krono zaradi prekinitve tekmovanja med pandemijo nosila kar štiri leta.

Katarina Mamić in Luna Valas.
Katarina Mamić in Luna Valas.FOTO: VOYO
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Asia Express je pustolovska oddaja, v kateri se devet parov poda na približno 6000 kilometrov dolgo pot skozi Kambodžo, Laos in Tajsko. Z le enim evrom na dan si morajo sami poiskati prevoz in prenočišče, med potjo pa jih čakajo številni fizični in miselni izzivi.

"Za naju je Asia Express samo še ena modna pista," je samozavestno povedala Katarina.

Njena prijateljica in sotekmovalka, 30-letna Luna, je svet mode spoznala še precej mlajša. Mednarodno manekensko kariero je začela pri komaj 14 letih in v naslednjih letih delala po različnih koncih sveta. Pozneje se je uspešno usmerila tudi v digitalni marketing, leta v modni industriji pa so jo naučila predvsem samostojnosti, prilagodljivosti in vztrajnosti.

Katarina Mamić in Luna Valas.
Katarina Mamić in Luna Valas.FOTO: VOYO

Tudi Luna v tekmovanje vstopa brez strahu: "Razturili bova. Borili se bova kot divji mački."

Čeprav ju danes poznamo predvsem iz sveta mode, obe poudarjata, da njuna pot ni bila vedno obdana z glamurjem. Katarina je kot najstarejši otrok v veliki tradicionalni družini že zgodaj prevzemala odgovornost, Luna pa se je morala že kot najstnica sama znajti v zahtevni modni industriji na različnih celinah.

Ali jima bodo dolgoletno prijateljstvo in izkušnje, ki sta jih pridobili po svetu, pomagali premagati vse izzive, bomo lahko spremljali že v nedeljo, ko na VOYO prihaja nova hrvaška pustolovska oddaja Asia Express.

Prijateljstvo, ki se je začelo za modnimi kulisami

Katarina in Luna sta se spoznali v zaodrju modnih revij, njuno poznanstvo pa je z leti preraslo v tesno prijateljstvo. Prav medsebojno zaupanje vidita kot eno svojih največjih prednosti v tekmovanju. Pred začetkom pustolovščine sta si že razdelili tudi vlogi. Luna bo skrbela predvsem za logistiko in strategijo ter se lotila fizičnih izzivov, Katarina pa bo prevzela komunikacijo, navigacijo in pogajanja, ko se bosta znašli v neznanih situacijah.

Katarina Mamić in Luna Valas.
Katarina Mamić in Luna Valas.FOTO: VOYO
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