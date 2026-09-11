Zaradi filma Barbie je skoraj zmanjkalo rožnate barve po svetu

Zaradi snemanja je skoraj zmanjkalo rožnate barve: zanimivosti o filmu Barbie
Film Barbie je leta 2023 postal svetovni fenomen, Margot Robbie in Ryan Gosling pa sta kot Barbie in Ken osvojila občinstvo po vsem svetu. Pred prihodom filmske uspešnice na POP TV smo zbrali nekaj zanimivosti iz zakulisja, ki jih morda še niste poznali.
Porabili so vso zalogo rožnate barve
Rožnata je zaščitni znak Barbie, ustvarjalci filma pa pri njej niso varčevali. Pri gradnji Barbie Landa so porabili toliko fluorescentno rožnate barve podjetja Rosco, da so izpraznili njegovo takratno svetovno zalogo tega odtenka. Scenografinja Sarah Greenwood se je pozneje pošalila, da je na svetu preprosto 'zmanjkalo rožnate barve.'
Barbie Land so dejansko zgradili
Čeprav je pravljični svet na trenutke videti kot računalniška stvaritev, je bil Barbie Land v veliki meri resnična kulisa. Zgradili so ga v studiih Warner Bros. v Leavesdnu v Angliji, kjer je zasedel osem studijskih odrov in zunanji prostor. Med drugim so zgradili Barbiejino sanjsko hišo, Kenovo hišo in veliko plažo, za značilen videz sveta pa so uporabljali tudi ročno poslikana ozadja.
Ryan Gosling je bil edina izbira za Kena
Greta Gerwig je vlogo Kena že med pisanjem scenarija namenila Ryanu Goslingu. Režiserka je razkrila, da rezervnega igralca sploh niso imeli. Čeprav je Gosling znan tudi po resnejših vlogah, je Gerwigova njegov komični talent poznala predvsem iz njegovih nastopov v oddaji Saturday Night Live.
V samo 17 dneh do skoraj milijarde evrov
Barbie je po prihodu v kinodvorane postala izjemna finančna uspešnica. Film je v samo 17 dneh po svetu ustvaril več kot milijardo ameriških dolarjev prihodkov oziroma približno 940 milijonov evrov po takratnem menjalnem tečaju. S tem je Greta Gerwig postala prva samostojna režiserka, katere film je v svetovnih kinoblagajnah presegel milijardo dolarjev.
Barbie – sobota ob 20.00
V fantazijski komediji Barbie z oskarjem nominirana Margot Robbie oživi kot slavna figurica Barbie, mišičasti Ryan Gosling pa kot njen Ken. Barbie in Ken uživata v popolnem življenju v barvitem Barbie Landu, kjer je Barbie lahko vse – predsednica, zdravnica, sodnica ali Nobelova nagrajenka – Ken pa je preprosto Ken. Nekega dne pa Barbie začuti, da ji vsa ta popolnost ni dovolj. Odpravi se v človeški svet in odkrije šokantno resnico ...
Viri: Warner Bros. Studios Leavesden, BFI, Los Angeles Times, Reuters
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