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Boris - ig
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Boris dviguje temperaturo s svojim izklesanim telesom

N. Č.
04. 06. 2026 04.00
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Boris Vidović, ki ga slovenska publika dobro pozna iz resničnostnih šovov, je znova pritegnil pozornost – tokrat s fotografijo, ki je dvignila temperaturo na družbenih omrežjih. Na Instagramu je pokazal svojo izklesano postavo in dokazal, da je pripravljen na poletje.

Boris Vidović je eden tistih tekmovalcev, ki jih gledalci ne pozabijo. Spremljali smo ga lahko že v več različnih resničnostnih šovih. Zabaval nas je recimo v šovu Kmetija, kjer se s kmečkimi opravili sicer ni ravno najbolje znašel, a je hitro postal opazen zaradi svoje karizme, humorja in sproščenega pristopa. Čeprav mu blatni škornji in hlev niso bili pisani na kožo, je pokazal, da se zna zabavati in ostati zvest samemu sebi.

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Boris v šovu Kmetija.
Boris v šovu Kmetija.FOTO: POP TV
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Veliko bolj domač pa je bil v ljubezenskem formatu. Preizkusil se je v britanski različici šova Otok ljubezni (Love Island), kjer je pokazal svojo samozavest, družabnost in tekmovalni duh. Prav tam je dobil največ pozornosti – tako zaradi videza kot zaradi svoje odprtosti, ki je hitro osvojila gledalce.

Boris v Otoku ljubezni.
Boris v Otoku ljubezni.FOTO: VOYO

Fotografija, ki je razvnela Instagram

Na svojem profilu na Instagramu je Boris pred kratkim objavil fotografijo, ki je v trenutku pritegnila pozornost sledilcev. Na njej samozavestno pozira s popolnoma izklesanim telesom, ob tem pa je zapisal: "Jaz ne lovim poletja. Jaz sem poletje."

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Objava je hitro zbrala številne všečke in komentarje, Boris je namreč pokazal, da je že pripravljen na poletje. Njegova postava pa nikakor ni naključje – kot lahko vidimo na njegovih družbenih omrežjih, redno trenira, skrbi za prehrano in se ne boji pokazati, koliko truda vlaga v svoje telo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Borisova izkušnja na Otoku ljubezni

Boris je v britanski različici Otoka ljubezni pokazal, da se odlično znajde v dinamičnem, tekmovalnem in romantičnem okolju. Brez dvoma je izstopal zaradi svojega privlačnega videza, prav tako pa je do izraza prišla tudi njegova sproščenost in neposrednost. Več o tem, kaj nam je v intervjuju zaupal o svoji izkušnji v Otoku ljubezni, pa si lahko preberete TUKAJ!

Boris Vidović v šovu Otok ljubezni
Boris Vidović v šovu Otok ljubezniFOTO: VOYO
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Prijave za Otok ljubezni Adria so odprte

Za vse, ki bi radi stopili v njegove čevlje, je zdaj pravi trenutek. Trenutno potekajo prijave za Otok ljubezni Adria, kjer bodo izbrani tekmovalci dobili priložnost, da se preizkusijo v najbolj vročem ljubezenskem eksperimentu pri nas. Če si želiš nove izkušnje, adrenalina, romantike in morda celo ljubezni, je to priložnost, ki je ne gre zamuditi. PRIJAVITE SE TUKAJ.

Otok ljubezni Adria.
Otok ljubezni Adria.FOTO: VOYO
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