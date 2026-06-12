Tako je po operaciji nosu videti Boris Vidović

Boris Vidović, ki smo ga dodobra spoznali v šovu Otok ljubezni, je s svojimi sledilci delil novico o lepotnem in zdravstvenem posegu. Odločil se je za operacijo nosu, s katero je želel odpraviti dolgoletne težave, ki so vplivale na njegov videz in funkcionalnost dihalnih poti. Operacija je bila načrtovana in izvedena strokovno, Boris pa se trenutno nahaja še v fazi okrevanja.
Zakaj se je odločil za operacijo nosu?
Kot je razkril na družbenih omrežjih, ga je določen predel obraza motil že dlje časa, obenem pa je želel izboljšati svoje dihanje.
"Končno sem se odločil, da popravim nekaj, kar me je že nekaj časa motilo, ne le estetsko, ampak tudi zato, ker sem želel bolje dihati. Še vedno sem otekel in se še vedno celim, vendar se že dobro počutim glede odločitve," je zapisal na družbenih omrežjih in dodal: "Velika hvala dr. Glumičiću in celotni ekipi klinike. Od prvega posveta do operacije sem se počutil varno in resnično sem vesel, da sem ga za to izbral."
Borisa smo spremljali v Kmetiji in Otoku ljubezni
Borisa smo sicer najprej spremljali v resničnostnem šovu Kmetija, kjer se pri kmečkih opravilih ni najbolje znašel, mu pa je bil zato toliko bolj na kožo pisan britanski Otok ljubezni, kjer so ga spremljale oči svetovne javnosti.
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