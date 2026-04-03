A Borut Pahor pravi, da je povabilo sprejel brez oklevanja. "Že to, da sem takoj sprejel, čeprav sem moral odpovedati veliko stvari v tujini, kjer v glavnem delam, vam pove, da si tega želim," je povedal in dodal, da se želi zabavati, verjame tudi, da lahko tudi sam nekaj pripomore k zabavi drugih. "Mislim, da gre za fantastično oddajo. Je seveda zabavna, ampak je hkrati sijajna priložnost iskanja talentov. Super," pravi.

Kako bo kot žirant ocenjeval nastope? Po njegovih besedah predvsem po občutku. "Stavim na instinkt," pravi in dodaja: "Ko bo kandidat ali kandidatka hodila proti mikrofonu, bom videl, da je to to."

icon-expand Prvi žirantski stolček nove sezone bo zasedel Borut Pahor. FOTO: POP TV

'La joie de vivre'

Borut Pahor priznava, da v novi vlogi vidi priložnost za nekoliko bolj sproščeno plat svojega značaja. "Zdi se mi, kot da sva se jaz in ta vloga čakala vse življenje. Proti koncu politične kariere, kjer sem moral biti discipliniran, ujet v pravila in običaje, bo tukaj dovoljeno tokrat malo več tistega, kar vidim jaz kot radost življenja – la joie de vivre."

Talentom, ki razmišljajo o prijavi, pa sporoča predvsem eno: naj pokažejo, kaj znajo. "Če ima kdo talent, ga mora pokazati. Zdi se mi, da se moraš osredotočati samo na to, da pokažeš, kaj znaš, ne glede na žirijo; in potem bo vse tako, kot mora biti."

icon-expand Borut Pahor je novi žirant Slovenija ima talent. FOTO: POP TV

Na vprašanje, zakaj se morajo talenti letos prijaviti v oddajo, odgovori z nasmehom: "Zato, ker bom jaz tam in jim bom pomagal, da se predstavijo v najboljši luči." Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so še vedno odprte, zato imajo vsi, ki verjamejo v svoj talent, še vedno priložnost, da stopijo na veliki oder in poskusijo navdušiti tako občinstvo kot tudi novo žirijo s Pahorjem na čelu. Prijavite se!

icon-expand Nova sezona šova Slovenija ima talent. FOTO: POP TV

