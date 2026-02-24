Zadovoljna.si
Občini grozi s tožbo zaradi novih del

M.S.
24. 02. 2026 14.18
0

Od torka do petka ob 21.20 na POP TV spremljajte priljubljeno serijo Botri. Spodaj vas čaka celoten tedenski spored, da boste vedno na tekočem z vsem dogajanjem.

Torek

Zvone skuša prepričati Martina, da so težave glede nizkega tlaka vode le v preobremenjenem sistemu zaradi povečanega števila gostov v hotelu Macan. Stanislav mora zaradi prenatrpanega hotela zapustiti svojo sobo, Vinko pa mu ponudi, da pride na posestvo. Inšpektor Goranu ponovno ukine suspenz zaradi Karmele. A ko Goran izve, da je imela Karmela v preteklosti afero z Markom, povsem izgubi živce.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
Serijo Botri lahko spremljate na VOYO.

Sreda

Karmela Gorana ošteje zaradi njegove posesivnosti, Milica pa je jezna, ker ji Marko ni prej razkril njune skupne preteklosti. Andjela se zbudi z močno bolečino v ušesu in ugotovi, da ji je počil bobnič, za kar krivi Zvonetove gusle. Težave z vodnim pritiskom se širijo po mestu. Macani in Gotovci začasno rešijo svojo težavo s tuširanjem v hotelu, Zvone pa podžge nezadovoljstvo krajanov, ki tega razkošja nimajo, da jih napadejo.

Botri
BotriFOTO: POP TV
Četrtek

Vinko grozi s tožbo proti občini, saj mu je prekipelo zaradi novih del, zaradi katerih mora znova zapreti hotel. Karmela končno prizna Marku, da v mladosti ni pobegnila pred njim, ampak jo je Stana pregnala. Ko se v bolnišnici Ivka prebudi, se ne spomni nikogar in v vsakem vidi osebo iz preteklosti. Toda ko zagleda Pere, se močno vznemiri.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
Petek

Martin in Kata iščeta način, kako izboljšati oskrbo z vodo, ne da bi zvišala komunalni prispevek, medtem pa so krajani čedalje bolj jezni na Macane. Ivki gre na bolje, a še vedno ne prepozna svojih najbližjih. Jadranka prepriča Pere, naj jo ponovno obišče, vendar se Ivka ob njenem obisku spet močno vznemiri.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
