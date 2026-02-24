Občini grozi s tožbo zaradi novih del

Torek
Zvone skuša prepričati Martina, da so težave glede nizkega tlaka vode le v preobremenjenem sistemu zaradi povečanega števila gostov v hotelu Macan. Stanislav mora zaradi prenatrpanega hotela zapustiti svojo sobo, Vinko pa mu ponudi, da pride na posestvo. Inšpektor Goranu ponovno ukine suspenz zaradi Karmele. A ko Goran izve, da je imela Karmela v preteklosti afero z Markom, povsem izgubi živce.
Sreda
Karmela Gorana ošteje zaradi njegove posesivnosti, Milica pa je jezna, ker ji Marko ni prej razkril njune skupne preteklosti. Andjela se zbudi z močno bolečino v ušesu in ugotovi, da ji je počil bobnič, za kar krivi Zvonetove gusle. Težave z vodnim pritiskom se širijo po mestu. Macani in Gotovci začasno rešijo svojo težavo s tuširanjem v hotelu, Zvone pa podžge nezadovoljstvo krajanov, ki tega razkošja nimajo, da jih napadejo.
Četrtek
Vinko grozi s tožbo proti občini, saj mu je prekipelo zaradi novih del, zaradi katerih mora znova zapreti hotel. Karmela končno prizna Marku, da v mladosti ni pobegnila pred njim, ampak jo je Stana pregnala. Ko se v bolnišnici Ivka prebudi, se ne spomni nikogar in v vsakem vidi osebo iz preteklosti. Toda ko zagleda Pere, se močno vznemiri.
Petek
Martin in Kata iščeta način, kako izboljšati oskrbo z vodo, ne da bi zvišala komunalni prispevek, medtem pa so krajani čedalje bolj jezni na Macane. Ivki gre na bolje, a še vedno ne prepozna svojih najbližjih. Jadranka prepriča Pere, naj jo ponovno obišče, vendar se Ivka ob njenem obisku spet močno vznemiri.
