Po pretepu ga čaka še srečanje s policijo

Četrtek
Tiho ves dan kliče Braca, a ta se mu izogiba, saj se je zanj začel zanimati tudi Goran. Martin se po razhodu z Matijo nenadoma pobere in vrne na delo, kjer vse preseneti s svojo osornostjo. Medtem ko se Matija počuti osvobojeno, Luce še vedno omahuje glede službe v zasebni polikliniki.
Petek
Po Zaglavah zaokroži posnetek Martinovega napada na Stipanov kip. Akrapi, predvsem Andjela, se bojijo posledic za njegov ugled. Macani in Gotovci se medtem razveselijo novice o izplačilu zavarovalnine, a kmalu sledi razočaranje, saj bodo prejeli precej manj denarja. Luce se odloči sprejeti ponudbo za delo v zasebni polikliniki.
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