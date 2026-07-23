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Botri
Oddaje

Po pretepu ga čaka še srečanje s policijo

M.S.
23. 07. 2026 08.43
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Nove spletke, nepričakovana razkritja in preobrati, ki jih ne boste želeli zamuditi! 6. sezono serije Botri spremljajte od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV, spodaj pa preverite, kaj vas čaka v današnji epizodi in jutrišnji epizodi.

Četrtek

Tiho ves dan kliče Braca, a ta se mu izogiba, saj se je zanj začel zanimati tudi Goran. Martin se po razhodu z Matijo nenadoma pobere in vrne na delo, kjer vse preseneti s svojo osornostjo. Medtem ko se Matija počuti osvobojeno, Luce še vedno omahuje glede službe v zasebni polikliniki.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Petek

Po Zaglavah zaokroži posnetek Martinovega napada na Stipanov kip. Akrapi, predvsem Andjela, se bojijo posledic za njegov ugled. Macani in Gotovci se medtem razveselijo novice o izplačilu zavarovalnine, a kmalu sledi razočaranje, saj bodo prejeli precej manj denarja. Luce se odloči sprejeti ponudbo za delo v zasebni polikliniki.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Serijo Botri lahko spremljate na VOYO. Zato si to poletje brez slabe vesti vzemi trenutek zase. Usedi se na kavč, pritisni predvajaj in se prepusti eni najbolj priljubljenih domačih serij. Zdaj si na vrsti ti.

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