Resnica o njegovi noči z drugo jo je povsem uničila

Marka Šanka razjeda slaba vest, saj ne ve, ali naj Martinu pove, kaj je videl. Mirjana vrže Stanislava iz gostilne, zato se skriva pred Macani, medtem ko Spomenka razkrije resnico o njegovi laži. Martin želi z Matijo zaživeti v Sinju, Luce pa je vse bližje odločitvi, da sprejme službo v zasebni kliniki.
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