Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Botri.
Oddaje

Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko

M.S.
15. 07. 2026 10.49
0

Nove spletke, nepričakovana razkritja in preobrati, ki jih ne boste želeli zamuditi! 6. sezono serije Botri spremljajte od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV, spodaj pa preverite, kaj vas čaka v današnji epizodi.

Matija, razpeta med Martinom in Kikijem, materi prizna, da je zaljubljena in da mora sprejeti odločitev. Marko se pretvarja, da je bolan, saj ga teži skrivnost o Matijini nezvestobi. Lara postane ljubosumna na privlačno igralko, ki s Tomijem snema v Maroku. Spomenka pa pri Mirjani najde Stanislavovo uro.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
Na VOYO je prispela nova sezona Love Island UK
Preberi še
Na VOYO je prispela nova sezona Love Island UK

Serijo Botri lahko spremljate na VOYO. Zato si to poletje brez slabe vesti vzemi trenutek zase. Usedi se na kavč, pritisni predvajaj in se prepusti eni najbolj priljubljenih domačih serij. Zdaj si na vrsti ti.

Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Botri POP TV nadaljevanka serija spored oddaje Kumovi VOYO
Zadovoljna.si Partnerka ga je zapustila, mama pa ima svoj načrt
Zadovoljna.si Po pretepu ga čaka še srečanje s policijo
Zadovoljna.si Nekatere skrivnosti ne ostanejo skrite
Zadovoljna.si Resnica je prišla na dan, mama pa ni pokazala niti kančka usmiljenja
Zadovoljna.si Resnica o njegovi noči z drugo jo je povsem uničila
Zadovoljna.si To nas od zdaj naprej čaka po seriji Botri
Zadovoljna.si Pod vplivom pomirjeval razkrije dolgo varovano skrivnost
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819