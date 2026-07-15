Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko

Matija, razpeta med Martinom in Kikijem, materi prizna, da je zaljubljena in da mora sprejeti odločitev. Marko se pretvarja, da je bolan, saj ga teži skrivnost o Matijini nezvestobi. Lara postane ljubosumna na privlačno igralko, ki s Tomijem snema v Maroku. Spomenka pa pri Mirjani najde Stanislavovo uro.
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