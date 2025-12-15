Ponedeljek
Luce je jezna na Andjelo po njenem manevru, da krsti malega Andrija za njenim hrbtom. Milica Marku prepove, da bi na krstu komurkoli povedal za snubitev, vendar on novice ne more zadržati zase. Pere, ki naj bi med krstom pazila na otroke, zaradi jet laga zaspi, zato se mali Stipe izmuzne in izgine z avtomobilčkom, ki ga je Milica kupila dvojčicama.
Torek
Zvone se vrne iz bolnišnice, toda Andjela se z njim noče pogovarjati. Matija prijavi Hrvojko disciplinski komisiji, ker je brez njene vednosti obljubila denar od občine za sejem avtohtonih izdelkov. Šima se vrne v Zaglave. Tomi in Pere gresta po Šimo, Pere pa mu prizna, da je bila vanj zaljubljena že kot majhna deklica. Kata in Josip nočeta priznati, da gojita čustva drug do drugega.
Sreda
Tomi ima nenavadne sanje o Peri. Milica išče svoj stil pohištva za okrasitev Stanine prenovljene hiše, medtem ko Tonka spravlja Vinka ob pamet, zaradi česar jo na koncu odpusti. Šima se vrne in ne govori veliko o svojih dogodivščinah na Portugalskem. Ivka odkrije, da jim je nekaj zamolčala. Pere se pretvarja, da študira, v resnici pa igra igrice in zabava Matijo.
Četrtek
Potem ko je Vinko odpustil Tonko, morata z Aljošem najti novo receptorko. Poštarka Vlatka se pojavi na razgovoru za službo, toda ko jo zaposlijo, se kmalu začnejo težave. Matija izve, da Jasenka verjetno ščiti Hrvojko. Pere se boji, da bo sestra izdala njeno skrivnost družini, zato se zaupa Šimi. Potem ko se Zvone odpravi z Markom in Franom v gostilno, kjer se napijejo, pride do incidenta.
Petek
Zlatan odpelje svojo družino na izlet, a nekako uspe pokvariti trenutek intimnosti z Vedrano. Vlatka, nova receptorka v hotelu Macan, se zameri Stanislavu, Vesni, Jadranki in Aljoši. Na koncu užali tudi Vinka, ki težko prizna, da se je napačno odločil. Matija od Cvite izve, da jo tudi v šoli ogovarjajo kot slabo načelnico. Pere Šimi prizna, da bo pustila fakulteto, a da se ne želi vrniti v Zaglave. Prosi jo, naj ji pomaga pridobiti delovno vizo za Ameriko.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV