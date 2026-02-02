Zadovoljna.si
Zaradi škandala izgublja stranke

M.S.
02. 02. 2026 14.16
0

Od ponedeljka do četrtka ob 21.15 na POP TV spremljajte priljubljeno serijo Botri. Spodaj vas čaka celoten tedenski spored, da boste vedno na tekočem z vsem dogajanjem.

Ponedeljek

Tonka in Kata svetujeta Hrvojki, naj se bori za svojo prihodnost in ne zapusti Braca. Predvolilna kampanja se zaostruje in Hrvojka se pod pritiskom sesuje. Meščani za njeno stanje začnejo kriviti Vedrano in Braca. Martin čuti krivdo, ker je kampanjo usmeril proti njej. Ko Vinko začne hvaliti Saro, Jadranka postane ljubosumna.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
Serijo Botri lahko spremljate na VOYO.

Torek

Milica dvomi v Hrvojkin spontani splav, a ne Lara ne Braco ji ne verjameta. Vaščani obsojajo Vedrano in Braca ter pomilujejo Hrvojko. Vedrana namerava oditi v Murano, da bi vse priznala Zlatanu, Braco pa se jo zaman trudi ustaviti. Aljoša, Vinko in Šima uspešno zaključijo tečaj in nazdravljajo. Kasneje Šima zaloti Saro, ki skuša poljubiti Vinka.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
Sreda

Vedrana v zaporu prizna Zlatanu, da ga je prevarala. Braco zaradi škandala izgublja stranke. Goran misli, da ga vsi sovražijo, ker je razkrinkal afero Vedrane in Braca, kar Milica izkoristi ter ga prepriča, naj v bolnišnici preveri Hrvojkino zgodbo o splavu. Vinko z ekipo podpiše pogodbo z RUI-jem in izve za Vedranino nezvestobo.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
Četrtek

Zvone spozna, da se bo Martin težko kosal s Hrvojko, zato se sam odloči kandidirati za župana. Medtem ko Vedrano muči slaba vest zaradi Zlatana, Braco tolažbo najde v pijači z Markom Šankom. Lara in Tomi pa upata na spravo med Stanislavom in Spomenko, a ona je pripravljena nadaljevati njuno razmerje le, če ne bosta živela skupaj.

Botri
BotriFOTO: POP TV
Petek

Vedrana odide v Zagreb, ker se po soočenju z Zlatanom ne more takoj vrniti nazaj v Zaglave. Braco izve, da je Hrvojka lagala o nosečnosti, in je besen. Kmalu to izve celo mesto, zato Hrvojka zapusti Zaglave. V hotelu imajo težave z nabavo, odkar je Vinko odslovil Braca. Martin izzove Zvoneta, ki nato javno napove svojo kandidaturo za župana.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
Botri TV serija zabava POP TV spored napovednik
Oddaje

Skrivnost iz preteklosti razkrita pred vsemi

Oddaje

Ne zamudite oddaje Sanjski moški Hrvaške na POP TV

