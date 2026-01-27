Ugotovi, kdo je kriv za napako v finančnem poročilu

Ponedeljek

Hrvojka potrka na Vedranina vrata, zaradi česar se Vedrana boji, da je izvedela za njo in Braca. Pere ugotovi, da Frane težko prenaša njun razhod. Milico razjezi Stanislavova podpora Hrvojki, zato z Martinom začne iskati protikandidata. Prerojeni Vinko pa se odloči, da bo pomagal Zvonetu ponovno odkriti veselje do življenja, nad čimer on ni preveč navdušen.

Pere končno prepriča Franeta, da se lahko sprosti v Zaglavah, zaradi česar je prijaznejši do pacientov, kar opazi Jadranka. Zvonetu se na sprehodu z Vinkom pokvari voziček, Vinko pa ga skuša popraviti. Hrvojka prosi Braca, naj se vrne k njej, a jo zavrne. Šima naredi hudo napako. V Zaglave pride Goran, ki ga na vsakem koraku spremljajo težave.

Torek

Braco prizna poraz in se vrne k Hrvojki, ki ga komaj čaka, medtem ko jo Martin na delu ignorira, kar Milici da idejo za kandidaturo. Vinko v jezi uniči Zvonetov voziček in ne ve, kako naj mu to pove. Šima odkrije krivca za napako v finančnem poročilu. Sprovocirani Frane pa nokautira Gorana, kar razjezi Pere.

Pere pred vsemi skriva, kako potrta je zaradi Franeta, hkrati pa jo jezijo mamine pridige. Vedrana je pod vtisom novic o Zlatanu, medtem ko Braco tolažbo in ljubezenske nasvete najde pri Vesni. Po posmehu Macanov, Matijinem odsvetovanju ter Zvonetovem pljuvanju Martin sprejme presenetljivo odločitev.

Sreda

Martin uspešno zbira podpise za kandidaturo. Vsi ga podpirajo, razen Ivke in Vinka. Hrvojka medtem uživa v medenem mesecu z Bracom, ki si še ni opomogel po Vedranini zavrnitvi. Namesto pregleda pri kardiologu se Vinko odloči presenetiti kolege v hotelu, ki so tik pred podpisom pomembne pogodbe.

Pere pokliče Franeta, ki meni, da se ne bi več smela slišati, kar jo popolnoma sesuje, zato se na delu napije. Vesna jo pošlje domov, a opita Pere povzroči nesrečo. Vinko je jezen, ko ga nameravajo poslati na trening komunikacijskih veščin, nihče razen Vesne pa se mu ne upa priznati, da ne zna komunicirati. Stanislav in Spomenka se vrneta iz Düsseldorfa sprta.

Četrtek

Braca in Vedrano zagrabi panika, ker ju je policist Goran videl med poljubom na hodniku, zato se vsem izogibata. Vinko in Jadranka izvesta za Perin incident in niti ne slutita, da je za vse kriv razhod s Franetom. Stanislav brez vprašanja preseli svojo pisarno v Spomenkino stanovanje, kar sproži njen odpor.

Ko ju Goran po nesreči izda, celo mesto začne govoriti o Vedrani in Bracu, ki skušata popraviti nastalo škodo. Vinko se udeleži prvega treninga komunikacijskih veščin, kjer spozna ambiciozno Saro. Martin medtem sestavi ekipo za volitve in ustanovi listo Akcija mladih za Zaglave. Stanislav pa se vrne domov, kar povzroči napetosti med Laro in Tomijem.

Petek. Vedrana skuša Mirjano zadržati doma, da ne bi izvedela za njen poljub z Bracom, a govorice se hitro širijo po mestu. Potrta Hrvojka medtem Kati in Stanislavu prizna, da je noseča. Vinko se znova sooči s Saro, a Aljoša in Šima mu ne verjameta, da ga osvaja. Martin skupaj z Laro, Tomijem in Milico načrtuje svojo predvolilno kampanjo.

