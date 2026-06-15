Šele po letih je hčerki priznala, kaj ji je storil njen oče

Ponedeljek
Goran panično skriva, da je pomagal Bolgarkam, in se boji, da bo vse prišlo na dan. Vinko medtem obupano rešuje hotel pred medijskim škandalom zaradi afere z maserkami, doma pa ga čaka še ljubosumna Jadranka. Martin še vedno ne ve, ali bi znova kandidiral za župana, nato pa ga podpre povsem nepričakovana oseba.
Torek
Goran in Stanislav pripravita načrt, s katerim želita dokazati nedolžnost Macanovih in končno spraviti Zovka iz Zaglav. Novica o aferi z maserkami medtem pristane v medijih in hotelu povzroči pravo katastrofo. Kot da to ni dovolj, Vinka doma pričaka še Jadrankina zahteva za ločitev.
Sreda
Stanislav policiji preda dokaze proti Zovku, a ta tik pred zaslišanjem pobegne. Vinko zaradi vseh težav utaplja skrbi v alkoholu in v navalu obupa podpiše ločitvene papirje. Luce in Janko kljub vsem zapletom v zvezi s hotelom pripravljata krst malega Andrija, Marko pa se vedno bolj zbližuje z Goranom, ki se boji za službo in je žalosten zaradi Iglike.
Četrtek
Župana Zovka ujamejo pri begu čez mejo, hotel Macan pa slavi, ker je končno opral svoje ime. Vinko bi z veseljem proslavljal, če ga doma ne bi čakala napeta situacija z Jadranko, Gotovci pa jima skušajo pomagati. Spomenka še ni obupala nad Stanislavom, medtem ko se Goran želi vrniti v službo, a po svojih pravilih.
Petek
Milica odide na sestanek v Split, medtem ko Marko izkoristi priložnost in pristane v Sinju skupaj z Goranom in Bracom. Toda težava nastane, ko se Milica predčasno vrne domov. Jadranka zahteva delitev premoženja z Vinkom, njun prepir pa zelo prizadene Pere. Spomenka se odloči, da bo Stanislava presenetila z večerjo, a jo čaka grenko razočaranje.
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