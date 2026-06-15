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Botri.
Oddaje

Šele po letih je hčerki priznala, kaj ji je storil njen oče

M.S.
15. 06. 2026 14.05
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Od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV spremljajte priljubljeno serijo Botri. V četrtek pa ne zamudite začetka že šeste sezone. Spodaj vas čaka celoten tedenski spored, da boste vedno na tekočem z dogajanjem.

Ponedeljek

Goran panično skriva, da je pomagal Bolgarkam, in se boji, da bo vse prišlo na dan. Vinko medtem obupano rešuje hotel pred medijskim škandalom zaradi afere z maserkami, doma pa ga čaka še ljubosumna Jadranka. Martin še vedno ne ve, ali bi znova kandidiral za župana, nato pa ga podpre povsem nepričakovana oseba.

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Serijo Botri lahko spremljate na VOYO.

Torek

Goran in Stanislav pripravita načrt, s katerim želita dokazati nedolžnost Macanovih in končno spraviti Zovka iz Zaglav. Novica o aferi z maserkami medtem pristane v medijih in hotelu povzroči pravo katastrofo. Kot da to ni dovolj, Vinka doma pričaka še Jadrankina zahteva za ločitev.

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Sreda

Stanislav policiji preda dokaze proti Zovku, a ta tik pred zaslišanjem pobegne. Vinko zaradi vseh težav utaplja skrbi v alkoholu in v navalu obupa podpiše ločitvene papirje. Luce in Janko kljub vsem zapletom v zvezi s hotelom pripravljata krst malega Andrija, Marko pa se vedno bolj zbližuje z Goranom, ki se boji za službo in je žalosten zaradi Iglike.

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Četrtek

Župana Zovka ujamejo pri begu čez mejo, hotel Macan pa slavi, ker je končno opral svoje ime. Vinko bi z veseljem proslavljal, če ga doma ne bi čakala napeta situacija z Jadranko, Gotovci pa jima skušajo pomagati. Spomenka še ni obupala nad Stanislavom, medtem ko se Goran želi vrniti v službo, a po svojih pravilih.

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Petek

Milica odide na sestanek v Split, medtem ko Marko izkoristi priložnost in pristane v Sinju skupaj z Goranom in Bracom. Toda težava nastane, ko se Milica predčasno vrne domov. Jadranka zahteva delitev premoženja z Vinkom, njun prepir pa zelo prizadene Pere. Spomenka se odloči, da bo Stanislava presenetila z večerjo, a jo čaka grenko razočaranje.

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