Razgovor se spremeni v pravo ponižanje

Sreda
Braco pride iz pripora z visoko kaznijo, Mirjanina gostilna pa ostaja zaprta, dokler ne poravna svojih obveznosti. Vinko se sooča s preglavicami na novem delovnem mestu, Aljošo pa na razgovoru za službo čaka presenečenje. Matija se vrne domov in družini pove, da bo morala znova za mesec dni v Basel.
Četrtek
Zaprtje gostilne močno prizadene krajane Zaglav, zato se občinska dvorana postopoma spremeni v novo zbirališče. Braco obupano išče denar, da bi pomagal Mirjani, a naleti na malo razumevanja. Milica pa ugotovi, da si je z izmišljeno zgodbo o festivalu performansa nakopala nove težave.
Petek
Mirjana se pripravlja na ponovno odprtje gostilne, potem ko ji Stanislav poravna kazen. Svoje dobro delo skriva pred Spomenko, ki zaradi velikega stroška na računu sklepa, da ji kupuje čoln. Vinko je zaradi službe pri Šaranu na robu moči, Braca pa na prvem sodnem naroku s Hrvojko čakajo nove nevšečnosti.
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