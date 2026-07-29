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Botri.
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Razgovor se spremeni v pravo ponižanje

M.S.
29. 07. 2026 14.31
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Nove spletke, nepričakovana razkritja in preobrati, ki jih ne boste želeli zamuditi! 6. sezono serije Botri spremljajte od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV, spodaj pa preverite, kaj vas čaka v tem tednu.

Sreda

Braco pride iz pripora z visoko kaznijo, Mirjanina gostilna pa ostaja zaprta, dokler ne poravna svojih obveznosti. Vinko se sooča s preglavicami na novem delovnem mestu, Aljošo pa na razgovoru za službo čaka presenečenje. Matija se vrne domov in družini pove, da bo morala znova za mesec dni v Basel.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV

Serijo Botri lahko spremljate na VOYO. Zato si to poletje brez slabe vesti vzemi trenutek zase. Usedi se na kavč, pritisni predvajaj in se prepusti eni najbolj priljubljenih domačih serij. Zdaj si na vrsti ti.

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Četrtek

Zaprtje gostilne močno prizadene krajane Zaglav, zato se občinska dvorana postopoma spremeni v novo zbirališče. Braco obupano išče denar, da bi pomagal Mirjani, a naleti na malo razumevanja. Milica pa ugotovi, da si je z izmišljeno zgodbo o festivalu performansa nakopala nove težave.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Petek

Mirjana se pripravlja na ponovno odprtje gostilne, potem ko ji Stanislav poravna kazen. Svoje dobro delo skriva pred Spomenko, ki zaradi velikega stroška na računu sklepa, da ji kupuje čoln. Vinko je zaradi službe pri Šaranu na robu moči, Braca pa na prvem sodnem naroku s Hrvojko čakajo nove nevšečnosti.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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