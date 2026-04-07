Presenečenje, ki ji vzame sapo

Ponedeljek
Po nesreči investitorja Petrescua v hotelu izbruhne kaos, Macani pa skrijejo njegovo aktovko. Bo njegov denar prinesel srečo ali prekletstvo? Lara naslednji dan obžaluje svoje razgrajanje, a spozna terapevtsko moč dejanja. Hrvojka se vrne v Zaglave, Martin pa se boji, da je njena vrnitev povezana z Golemcem.
Torek
Macani se zavejo, da bi jih Petrescujeva aktovka lahko uničila. Panika nastane, ko inšpektor zahteva posnetke nadzornih kamer. Zvone ne more verjeti, kakšni politični nevarnosti se je Martin izpostavil. Stanislav medtem svetuje Tomiju glede Lare, sam pa bi rad popravil odnos s Spomenko. Jadranka pa opozarja na Ivkino kockanje, vendar je ne jemljejo resno.
Sreda
Ko mislijo, da so rešili vse svoje težave, Macane in Gotovce nekdo oropa. Aljoša, Šima in Janko odkrijejo, da Vinko ni vrnil vsega denarja, ki je bil v aktovki. To sliši tudi Ivka, ki je v ropu izgubila svoj kockarski zaslužek. Andjela pa je šokirana, ko izve, kaj je Martin storil zaradi Zvoneta. Marko in Milica medtem odpotujeta na medene tedne.
Četrtek
Pri Macanih pride do novega vloma, Vinko pa odkrije, da je ukraden tudi Petrescov denar. Andjela prespi pri Mirjani, vendar noče, da bi se to izvedelo, zato se zlaže, da Mirjani pomaga v gostilni, ker se ne počuti dobro. Kmalu njena laž preraste v govorice, da je Mirjana v depresiji. Luce pusti Andrija pri Zvonetu na čuvanju, ta pa otroku nehote postreže mlečni zdrob z rumom.
