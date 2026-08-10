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Botri
Oddaje

Na poti domov ga preseneti nepričakovana potnica

M.S.
10. 08. 2026 15.35
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Od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV spremljajte napeto šesto sezono priljubljene serije Botri. Preverite, kakšni zapleti in presenečenja vas čakajo v tem tednu.

Ponedeljek

Aljoša Vinku ne upa povedati, da kmečki turizem ne sme nositi imena Macan. Braco na poti domov odkrije nepričakovano potnico v kombiju, a nikakor ne uspe izvedeti njene zgodbe. Andjela ima po prekrokani noči mačka, zato ne more varovati Lucinega Andrija, Goran pa se odpravi v Bosno.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Serijo Botri lahko spremljate na VOYO.

Torek

Vinku in Aljoši je uspelo odpreti kmečki turizem, vendar se težave šele začenjajo. Jadranka ima dovolj Vesninih pripomb, medtem ko Ivka noče zapustiti posestva. Braco skriva nepričakovano gostjo pred Mirjano, Luce pa je vse težje usklajevati dve službi z majhnim otrokom, zato na poti v kliniko izgubi malega Andrijo.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Sreda

Braco skrivnostno dekle predstavi kot svojo novo punco, ko pa Mirjana izve resnico, ostane brez besed. Zaradi skrivnostnega moškega iz parka v Sinju izbruhne pravi preplah, Goran pa se znajde v središču zgodbe. Med Macani in Gotovci medtem vse bolj vre zaradi kmečkega turizma, Jadranka pa znori zaradi Vesninega snobizma.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Četrtek

Luce se postavi v Goranovo obrambo in si nakoplje neodobravanje krajanov, še bolj pa jo skrbi, da bo Andjela dobila potrditev svojih sumov. Medtem se Macani in Gotovci prepirajo zaradi prenove skupnega doma, Goran pa tik pred odhodom v Split pri Bracu odkrije skrivnostno mlado dekle.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Petek

Braco prepriča Ružo, da lahko zaupa Goranu, zato skupaj preživita dan, kar Bracu ni najbolj po godu. Luce razmišlja o odpovedi v polikliniki, Andjelo pa vse bolj spravlja ob živce Martinovo izmišljeno dekle. Vinko ugotovi, da niso pripravljeni za fotografiranje za spletno stran kmečkega turizma, medtem ko Ivki niso všeč oblikovalske rešitve Gotovcev.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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