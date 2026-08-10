Na poti domov ga preseneti nepričakovana potnica

Ponedeljek
Aljoša Vinku ne upa povedati, da kmečki turizem ne sme nositi imena Macan. Braco na poti domov odkrije nepričakovano potnico v kombiju, a nikakor ne uspe izvedeti njene zgodbe. Andjela ima po prekrokani noči mačka, zato ne more varovati Lucinega Andrija, Goran pa se odpravi v Bosno.
Torek
Vinku in Aljoši je uspelo odpreti kmečki turizem, vendar se težave šele začenjajo. Jadranka ima dovolj Vesninih pripomb, medtem ko Ivka noče zapustiti posestva. Braco skriva nepričakovano gostjo pred Mirjano, Luce pa je vse težje usklajevati dve službi z majhnim otrokom, zato na poti v kliniko izgubi malega Andrijo.
Sreda
Braco skrivnostno dekle predstavi kot svojo novo punco, ko pa Mirjana izve resnico, ostane brez besed. Zaradi skrivnostnega moškega iz parka v Sinju izbruhne pravi preplah, Goran pa se znajde v središču zgodbe. Med Macani in Gotovci medtem vse bolj vre zaradi kmečkega turizma, Jadranka pa znori zaradi Vesninega snobizma.
Četrtek
Luce se postavi v Goranovo obrambo in si nakoplje neodobravanje krajanov, še bolj pa jo skrbi, da bo Andjela dobila potrditev svojih sumov. Medtem se Macani in Gotovci prepirajo zaradi prenove skupnega doma, Goran pa tik pred odhodom v Split pri Bracu odkrije skrivnostno mlado dekle.
Petek
Braco prepriča Ružo, da lahko zaupa Goranu, zato skupaj preživita dan, kar Bracu ni najbolj po godu. Luce razmišlja o odpovedi v polikliniki, Andjelo pa vse bolj spravlja ob živce Martinovo izmišljeno dekle. Vinko ugotovi, da niso pripravljeni za fotografiranje za spletno stran kmečkega turizma, medtem ko Ivki niso všeč oblikovalske rešitve Gotovcev.
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