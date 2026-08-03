Za prijaznimi besedami se skriva nevaren načrt

Na predvečer Cvitinega odhoda v Bruselj Martin preseneti Matijo z zrelostjo in podpre njen odhod, a v ozadju pripravlja načrt proti njej. Vinko, ki še vedno dela brez pogodbe, se odloči postaviti po robu Iliji Šaranu. Goran odkrije, da je Bracov dosje izginil iz sistema, medtem ko performer Vrvilo v Zaglavah išče navdih za svoj nastop.
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