Kupil ji je 13-metrski čoln, ona pa sploh ne ve, za kakšno plovilo gre

Stanislav ponosno razkrije Spomenki, da ji je kupil 13-metrski čoln, ona pa se z darilom pohvali vsem, čeprav sploh ne ve, za kakšno plovilo gre. Mirjana odkrije, da ji Braco prikriva resnico, zato ga prisili, da ji prizna, v kakšne težave se je zapletel. Martin pa se pogovarja z umetno inteligenco, ki v njegovih očeh postaja vedno bolj človeška.
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