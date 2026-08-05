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Botri
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Kupil ji je 13-metrski čoln, ona pa sploh ne ve, za kakšno plovilo gre

M.S.
05. 08. 2026 15.35
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Nove spletke, nepričakovana razkritja in preobrati, ki jih ne boste želeli zamuditi! 6. sezono serije Botri spremljajte od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV, spodaj pa preverite, kaj vas čaka v današnji epizodi.

Stanislav ponosno razkrije Spomenki, da ji je kupil 13-metrski čoln, ona pa se z darilom pohvali vsem, čeprav sploh ne ve, za kakšno plovilo gre. Mirjana odkrije, da ji Braco prikriva resnico, zato ga prisili, da ji prizna, v kakšne težave se je zapletel. Martin pa se pogovarja z umetno inteligenco, ki v njegovih očeh postaja vedno bolj človeška.

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Serijo Botri lahko spremljate na VOYO. Zato si to poletje brez slabe vesti vzemi trenutek zase. Usedi se na kavč, pritisni predvajaj in se prepusti eni najbolj priljubljenih domačih serij. Zdaj si na vrsti ti.

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