Resnica je prišla na dan, mama pa ni pokazala niti kančka usmiljenja

Stanislav želi odpotovati v Maroko, ko izve, da se je Tomi okužil z virusom Zahodnega Nila. Lara, zaslepljena z ljubosumjem, ne verjame, da je res bolan. Vinko neuspešno išče Martina zaradi plačila koncesije, krajani pa ugotovijo, da še ni slišal govoric. Bracov posel s tihotapljenjem se medtem zaplete, saj naleti na nepričakovane težave.
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