Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Botri.
Oddaje

Resnica je prišla na dan, mama pa ni pokazala niti kančka usmiljenja

M.S.
20. 07. 2026 09.57
0

Nove spletke, nepričakovana razkritja in preobrati, ki jih ne boste želeli zamuditi! 6. sezono serije Botri spremljajte od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV, spodaj pa preverite, kaj vas čaka v današnji epizodi.

Stanislav želi odpotovati v Maroko, ko izve, da se je Tomi okužil z virusom Zahodnega Nila. Lara, zaslepljena z ljubosumjem, ne verjame, da je res bolan. Vinko neuspešno išče Martina zaradi plačila koncesije, krajani pa ugotovijo, da še ni slišal govoric. Bracov posel s tihotapljenjem se medtem zaplete, saj naleti na nepričakovane težave.

Botri.
Botri.FOTO: VOYO
Na VOYO je prispela nova sezona Love Island UK
Preberi še
Na VOYO je prispela nova sezona Love Island UK

Serijo Botri lahko spremljate na VOYO. Zato si to poletje brez slabe vesti vzemi trenutek zase. Usedi se na kavč, pritisni predvajaj in se prepusti eni najbolj priljubljenih domačih serij. Zdaj si na vrsti ti.

Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Botri POP TV nadaljevanka serija spored oddaje Kumovi VOYO
Oddaje

Vroči Željko priznal, da je nekoč ljubil kar tri dekleta hkrati

Intervju

David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'

Zadovoljna.si Partnerka ga je zapustila, mama pa ima svoj načrt
Zadovoljna.si Resnica o njegovi noči z drugo jo je povsem uničila
Zadovoljna.si Nekatere skrivnosti ne ostanejo skrite
Zadovoljna.si Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko
Zadovoljna.si To nas od zdaj naprej čaka po seriji Botri
Zadovoljna.si Šele po letih je hčerki priznala, kaj ji je storil njen oče
Spored Zvit in prebrisan
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819