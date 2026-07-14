Nekatere skrivnosti ne ostanejo skrite

Matija prizna Lari, da do Martina ne čuti več enako kot prej, zato se odloči za iskren pogovor. Marko Šank po naključju ujame romantičen trenutek med Matijo in Kikijem, kar ga začne močno obremenjevati. Stanislav se medtem skriva pri Mirjani, a ga naposled odkrije Braco. Vesna pa skuša iz preostalih zalog z otvoritve hotela ustvariti nov posel v gostilni.
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