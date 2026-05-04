Ne ve več, ali mu lahko še zaupa

Ponedeljek
Vinko predlaga prodajo Jadrankine družinske hiše v Bosni, kar močno razjezi Jadranko in Miljenka. Zaglavčani se organizirajo in se s kombiji odpravijo v Split na testiranje za potencialne darovalce ledvice za Marka. Med potjo se Drago, Tomi, Martin in Braco zapletejo v nepričakovano skupno dogodivščino.
Torek
Martin Bracu prizna resnico o prostorskem načrtu. Milica nestrpno čaka rezultate testiranj, Luce pa uspe izvedeti, da so trije vaščani primerni darovalci. Vinko medtem igra žrtev, zaradi česar ga vsi razvajajo, Vesna pa mu kuha. Tomi in Lara, nenehno izpostavljena slabim odnosom v družinah, se končno odločita vzeti svoj zakon v svoje roke.
Sreda
Marko v bolnišnici čaka dobre novice, a javi se le en primeren darovalec. Vaščani medtem ugibajo, kdo je drugi, Goran pa vse težje prenaša pritisk. Macani izbirajo osebje za novi wellness v hotelu. Zovko pritiska na Draga zaradi zemljišča, Stanislav in Martin pa ne slutita, kaj jima pripravlja.
Četrtek
Vsi slavijo Bracov pogum in odločnost, kar Gorana spodbudi, da pred vsemi odigra, da je pravkar prejel klic iz bolnišnice. Andjela misli, da se je Zovku uspešno opravičila za večerjo in da ji bo pomagal z Martinom, čeprav mu ne zaupa preveč. Macani za maserko izberejo Natalijo iz Bolgarije. Markovo zdravstveno stanje pa se nenadoma začne hitro slabšati.
