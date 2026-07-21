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Botri
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Partnerka ga je zapustila, mama pa ima svoj načrt

M.S.
21. 07. 2026 12.44
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Nove spletke, nepričakovana razkritja in preobrati, ki jih ne boste želeli zamuditi! 6. sezono serije Botri spremljajte od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV, spodaj pa preverite, kaj vas čaka v današnji epizodi.

Vinko zaradi spora z Matijo povzroči napetosti v družini Macan, medtem ko ji Jadranka stopi v bran. Martin in Andjela sta oba v depresiji, zato mora Zvone prevzeti družinske obveznosti in poskrbeti za Cvito. Stanislav omahuje glede poti v Maroko, Lara pa se sprašuje, ali je isti komar pičil Tomija in privlačno igralko.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Serijo Botri lahko spremljate na VOYO. Zato si to poletje brez slabe vesti vzemi trenutek zase. Usedi se na kavč, pritisni predvajaj in se prepusti eni najbolj priljubljenih domačih serij. Zdaj si na vrsti ti.

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