Partnerka ga je zapustila, mama pa ima svoj načrt

Vinko zaradi spora z Matijo povzroči napetosti v družini Macan, medtem ko ji Jadranka stopi v bran. Martin in Andjela sta oba v depresiji, zato mora Zvone prevzeti družinske obveznosti in poskrbeti za Cvito. Stanislav omahuje glede poti v Maroko, Lara pa se sprašuje, ali je isti komar pičil Tomija in privlačno igralko.
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