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Botri
Oddaje

Njegovo priznanje jo pusti v popolnem šoku

M.S.
08. 06. 2026 13.28
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Od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV spremljajte priljubljeno serijo Botri. V četrtek pa ne zamudite začetka že šeste sezone. Spodaj vas čaka celoten tedenski spored, da boste vedno na tekočem z dogajanjem.

Ponedeljek

Spomenka prosi Stanislava za drugo priložnost, a on omahuje. Jadranka je šokirana, ko izve, da med Natalijo in Vinkom ni prišlo le do nedolžnega dotika in da to ni bilo edino, kar se je zgodilo med njima. Marko sproži pobudo za Martinovo vrnitev na županski stolček. Goran pa je pretresen po pogovoru z inšpektorjem.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Serijo Botri lahko spremljate na VOYO.

Torek

Inšpektor in Goran preiskujeta primer maserk, Natalija pa sluti, da se nekaj kuha, in je v skrbeh. Goran hkrati preiskuje Igliko, saj ne verjame obtožbam. Vinko in Aljoša še ne slutita razsežnosti škandala. Vaščani protestirajo za Martina, Zovko pa s svojo aroganco v mestu podžiga še večje sovraštvo.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Sreda

Martinovi podporniki stopnjujejo pritisk na Zovka, nepričakovano pa se jim pridruži tudi Drago, da bi se dokazal Šimi. Luce in Janko se odločita, da bosta končno krstila malega Andrijo in prosita Ivko, naj mu bo botra. Goran ob razkritju o Igliki doživi razočaranje. Nihče pa še ne ve, da se je Ivica Golemac prebudil iz kome ...

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Četrtek

V 6. sezoni serije Botri bodo Zaglave znova polne skrivnosti, zamer in komičnih zapletov. Ko policija odpelje maserke, Vesna prosi Jadranko, naj vskoči v hotel, a tam jo čaka šokantno presenečenje. Zovko namerava razpisati predčasne volitve, prebivalci Zaglav pa so veseli, saj se bo Martin lahko ponovno potegoval za župana. Medtem Drago čaka, da se oče prebudi iz kome, Andjela pa se veseli Andrijevega krsta.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Petek

Stanislav prizna Vinku, da Natalijo pozna že od prej, zaradi česar Vinko popolnoma ponori. Ko se govorice o maserkah, Nataliji in Vinku razširijo po Zaglavah, Jadranka takoj začne sumiti, da jo je Vinko prevaral. Medtem vsi prepričujejo Martina, naj znova kandidira za župana, on pa še vedno omahuje.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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