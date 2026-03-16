Pričaka jo v kopalnem plašču, spodaj pa ničesar

M.S.
16. 03. 2026 12.52
0

Od torka do četrtka ob 21.20 na POP TV spremljajte priljubljeno serijo Botri. Spodaj vas čaka celoten tedenski spored, da boste vedno na tekočem z vsem dogajanjem.

Torek

Šima poskuša z ministrstva odstraniti dokumentacijo, ki bremeni Zvoneta, ko izve presenetljivo novico, da so dokumenti že izginili. Kdo jih je vzel? Dela na vodovodu so končana in vsi hvalijo župana Martina. Vinko medtem od gostov zahteva, naj hotelu pišejo pozitivne ocene. Ivka pa končno izve, kaj je počela, ko je bila mentalno v preteklosti.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
Serijo Botri lahko spremljate na VOYO.

Sreda

Vinkov poskus, da bi gostje hotelu napisali pozitivne ocene, se mu maščuje. Andjela preobremeni Luce, ki zaradi svoje raztresenosti Mirjani predpiše napačno terapijo. Inšpektor zaloti Gorana pri preiskovanju umorov zaščitenih živali ter mu naloži, da mora tisti dan napisati vsaj tri kazni. Marko Šank pa je na trnih, ko prejme zdravstvene izvide.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
Četrtek

Ivka je še vedno depresivna. Vesna in Jadranka jo poskušata razvedriti tako, da jo peljeta v Sinj na čevapčiče, a Ivko tam pritegne nekaj drugega. Tomi se vrne s snemanja dekliščine, Lara pa na njegovem telefonu najde skrivnostno sporočilo. Zvone misli, da se je rešil afere z vodovodom, a namesto Ivice mesto direktorja prevzame njegov sin Drago, ki ga začne iskati.

Botri.
Botri. FOTO: POP TV
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
