Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Botri 4
Oddaje

Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode

M.S.
26. 01. 2026 13.59
0

Na POP TV prihaja do spremembe v programu. Zlati sanjski moški: Italija bo tokrat na sporedu le ob koncu tedna, medtem ko bodo večeri med tednom rezervirani za priljubljeno serijo Botri. V nadaljevanju preverite, kdaj ju lahko spremljate.

Zlati sanjski moški: Italija je odslej na sporedu ob koncih tedna. Oddajo lahko spremljate ob sobotah in nedeljah v terminih ob 16.25 in 17.05. Večeri od ponedeljka do petka so rezervirani za priljubljeno serijo Botri, ki jo lahko spremljate v dvojnih epizodah vsak večer ob 20. in 21. uri.

Zlati sanjski moški: Italija
Zlati sanjski moški: ItalijaFOTO: 24ur.com

Vse zamujene epizode priljubljene serije Botri in resničnostnega šova Zlati sanjski moški: Italija najdete na VOYO.

Začela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške
Preberi še
Začela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
POP TV urnik Zlati sanjski moški Italija Botri TV spored sprememba
Intervju

La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'

Oddaje

To je novi voditelj šova Sanjski moški Hrvaške

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1486