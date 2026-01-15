Zadovoljna.si
Mama Bradleyja Cooperja nora na turško serijo

M.S.
15. 01. 2026 11.43
0

Bradley Cooper je razkril, da je njegova mama postala velika oboževalka turške serije Jutranja ptica. Epizode si ogleduje znova in znova, zato doma pogosto odmeva turščina in tipična romantična melodrama. Če želite preveriti, kaj jo je tako očaralo, skočite na VOYO, kjer vas serija že čaka.

Hollywoodski igralec in režiser Bradley Cooper je pred kratkim razkril zabavno družinsko podrobnost. Njegova mama je postala popolna oboževalka turške romantične serije Jutranja ptica. Cooper je priznal, da sta si serijo večkrat ogledala skupaj, toda navdušenje njegove mame daleč presega njegovo.

Jutranja ptica
Jutranja ptica
Ne odlašajte in skočite na VOYO, kjer vas čaka priljubljena serija Jutranja ptica.

Pravi navdušenci hitro zdrsnejo v maratonsko gledanje, Cooperjeva mama pa je šla še korak dlje. Dele serije si je ogledovala znova in znova, nekatere epizode pa naj bi predvajala kar petkrat. Bradley je v smehu povedal, da je zaradi tega doma včasih slišati več turščine kot angleščine. Z maminim navdušenjem je v dom prišel tudi prepoznaven slog turških romanc, poln dolgih pogledov, napetosti in čustev.

Jutranja ptica
Jutranja ptica
Zvezdnik je dodal, da njegova mama nikakor ni le priložnostna gledalka, saj serijo spremlja strastno in predano, kot bi se dogajanje odvijalo kar v njeni dnevni sobi. Omenil je tudi, da imata z mamo enako mnenje o glavni igralki, saj jima je Demet Özdemir zelo všeč.

Jutranja ptica
Jutranja ptica
Nekega večera je celo pripomnila, da je eden izmed glavnih igralcev "najboljši igralec na svetu". Šaljivo je dodal, da njegov zavidljiv seznam oskarjevih nominacij po maminem mnenju "nima nobenih možnosti" v primerjavi s turškim zvezdnikom.

Bradley Cooper z mamo Glorio Campano
Bradley Cooper z mamo Glorio Campano
Turška nadaljevanka Jutranja ptica (Erkenci Kus)
Igrajo: Can Yaman, Demet Ozdemir, Oznur Serceler, Birand Tunca, Ozlem Tokaslan

Sanem je dekle, ki jo starši postavijo pred izbiro, ali si najde službo ali pa ji bodo poiskali ženina. Zato si Sanem najde službo v oglaševalskem podjetju gospoda Aziza, ki ima dva sinova, Emreja in Cana. Ker bi se Aziz rad upokojil, želi, da bi eden od sinov prevzel njegovo delo. Z delom mlajšega sina Emreja ni zadovoljen, zato hoče podjetje predati Canu. Can je fotograf, ki domače obišče le poredko, zato Aziza čaka težka naloga. Tako Sanem spozna Cana in sprva je prepričana, da je Can slab človek. A bolj, ko ga spoznava, bolj je zaljubljena vanj ...

Vir:  Haberler.com in Türkiye Today.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
