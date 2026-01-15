Mama Bradleyja Cooperja nora na turško serijo

Hollywoodski igralec in režiser Bradley Cooper je pred kratkim razkril zabavno družinsko podrobnost. Njegova mama je postala popolna oboževalka turške romantične serije Jutranja ptica. Cooper je priznal, da sta si serijo večkrat ogledala skupaj, toda navdušenje njegove mame daleč presega njegovo.

Pravi navdušenci hitro zdrsnejo v maratonsko gledanje, Cooperjeva mama pa je šla še korak dlje. Dele serije si je ogledovala znova in znova, nekatere epizode pa naj bi predvajala kar petkrat. Bradley je v smehu povedal, da je zaradi tega doma včasih slišati več turščine kot angleščine. Z maminim navdušenjem je v dom prišel tudi prepoznaven slog turških romanc, poln dolgih pogledov, napetosti in čustev.

Zvezdnik je dodal, da njegova mama nikakor ni le priložnostna gledalka, saj serijo spremlja strastno in predano, kot bi se dogajanje odvijalo kar v njeni dnevni sobi. Omenil je tudi, da imata z mamo enako mnenje o glavni igralki, saj jima je Demet Özdemir zelo všeč.

Nekega večera je celo pripomnila, da je eden izmed glavnih igralcev "najboljši igralec na svetu". Šaljivo je dodal, da njegov zavidljiv seznam oskarjevih nominacij po maminem mnenju "nima nobenih možnosti" v primerjavi s turškim zvezdnikom.

