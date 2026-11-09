Pretresljiva zgodba očeta, ki ne neha iskati pogrešanega sina

Dokumentarec režiserja Michaa Marczaka spremlja Daniela Dymiskega, ki išče svojega pogrešanega najstniškega sina Chrisa. Ta je bil nazadnje opažen na nadzorni kameri na mostu Gdaski v Varšavi, nad reko Vislo. Daniel se nato poda v naporno iskanje, pri katerem uporablja lastnoročno izdelana plovila, drone in podvodne kamere. Vsak dan znova preiskuje globine reke, razpet med strahom, da je sina izgubil za vedno, in upanjem, da je ta še vedno živ. Ko minevajo meseci, začne pomagati tudi drugim družinam, ki iščejo pogrešane bližnje. A medtem ko drugim pomaga iskati odgovore, sam ostaja brez zaključka, po katerem tako hrepeni.

Film, ki ne ponuja preprostih odgovorov

Režiser Micha Marczak je Daniela spoznal po naključju, ko je z družino plul po reki Visli. Njegova zgodba ga je ganila in spodbudila k razmisleku o starševstvu, izgubi ter stiskah, ki jih pogosto ne prepoznamo pravočasno. Film presega zgodbo o pogrešani osebi in odpira vprašanja o odnosih med starši in otroki, osamljenosti ter svetu, v katerem odraščajo mladi. Kako dobro zares poznamo svoje bližnje? Kaj vse otroci doživljajo v digitalnem svetu? In znamo prepoznati, kdaj potrebujejo pomoč?

Prvi projekt CME Social Impact Centra

Dokumentarec je prvi projekt CME Social Impact Centra, ki je v sodelovanju s produkcijsko hišo Think-Film Impact Production pridobil pravice za njegovo predvajanje na platformah VOYO in Oneplay v srednji in vzhodni Evropi. Cilj pobude je spodbuditi starše in druge odrasle, da se bolj zanimajo za notranji svet mladih, njihove izkušnje in stiske ter z njimi vzpostavljajo pristnejše odnose in odprt dialog.

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Uspešna festivalska pot in boj za nominacijo za oskarja

Film je svetovno premiero doživel na festivalu Sundance 2026, kjer je bil uvrščen v tekmovalni program World Cinema Documentary Competition. Pozornost je pritegnil tudi pri medijih, kot sta Rolling Stone in IndieWire. Predstavljen je bil na več mednarodnih festivalih, prejel pa je tudi več priznanj. Trenutno se poteguje za nominacijo za oskarja.

icon-expand Brez konca FOTO: VOYO

Film Brez konca si lahko ogledate ekskluzivno na VOYO.

icon-expand Brez konca FOTO: VOYO

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