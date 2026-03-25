Carmen se je že vrnila nazaj na Kmetijo

Simpatična Pia je v zadnjih dneh preživljala precej težko obdobje. Po odhodu Marka jo je prizadela še izguba Carmen, s katero sta si bili blizu. Občutek osamljenosti je postajal vse močnejši, zato je bilo jasno, da potrebuje nekaj, kar bi ji vsaj za trenutek povrnilo nasmeh.

Juš je poskrbel, da se je Pii na obraz vrnil nasmeh.

Za to je poskrbel Juš, ki je s svojo drzno potezo presenetil vse sotekmovalce. Preoblekel se je namreč v izpadlo tekmovalko Carmen in s tem v prostor vnesel val smeha ter sproščenosti. Ko je stopil med ostale, je v šali vprašal: "Kaj zdaj, dečki? Kje je moja kava?" Njegov nastop je takoj sprožil smeh, Igor in Franc se nista mogla zadržati.

Carmen je zelo uživala v svojem latte macchiatu.

Pia mu je pripravila latte macchiato, Juš pa je nadaljeval v igrivem tonu. Obrnil se je k Francu, ga vprašal, ali je samski, nato pa ga kar dvignil in povabil na ples. Njegova energija je prebudila skupino in za trenutek razbremenila napetosti, ki so se v zadnjem času kopičile. Igor je ob tem priznal: "Ko je Juš prišel ven kot Carmen, mi je bilo kar malo nerodno. Kako je to izpeljal, kako je izgledal, res noro. Vsa čast."

Franc je bil nad vrnitvijo Carmen popolnoma navdušen.

Pia je bila njegove geste še posebej vesela. "O, Carmen, tako sem te pogrešala. Ne morem verjeti, da si končno spet nazaj." V tistem trenutku je bilo jasno, da je Juš s svojo šalo dosegel več kot le smeh, Pii je vsaj za kratek čas olajšal občutek praznine. "Tukaj zaupam samo Pii. Ona je edina iskrena in prijazna do mene. Z njo se najbolje razumem," je povedal.

Juš je vsekakor dokazal, da je bil v preobleki presenetljivo naraven in prepričljiv.

Nato je Juš, še vedno v vlogi Carmen, dejal, da ima vsega dovolj, in se skupaj s Pio umaknil na cigareto. "Jaz jim kuham cel dan, ves čas sem v kuhinji. Potem si vzamem malo pavze in že je vse narobe. Za pet minut grem stran in je problem. Ampak potem si naredim eno karbonaro, glej, tudi jaz si zaslužim nekaj," je dejal.

Poskrbel je, da so večer zaključili v dobrem razpoloženju.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!