Carmen Osovnikar se je lotila velike pomladanske čistke

Simpatična Carmen Osovnikar je svojim sledilcem na Instagramu razkrila, da se je lotila obsežne čistke garderobe. V seriji zgodb je pojasnila, da ima oblačil preprosto preveč, zato je odločena narediti red, čeprav se zaveda, da proces ne bo zaključen v enem dnevu. "Danes se počutim bolje in lahko končno začnem. Ne bo konec takoj, ampak počasi se daleč pride," je dejala.
Poudarila je, da gre za zahteven in natančen proces, saj mora vsak kos posebej pregledati in se odločiti, kaj bo obdržala in česa ne. Pri tem ji pomaga gospa, ki ji je del garderobe že zložila, nekatere stvari pa bo Carmen razporedila sama. Velik del oblačil bo izločila, nato pa se bo začela tudi prodaja izbranih kosov.
Razkrila je še, da ima veliko oblačil shranjenih tudi na podstrešju in v pisarni. Nekatere stvari namerava podariti. Že danes je precej kosov podarila gospe, ki ji pomaga. "Zdi se mi fer, da nekomu, ki ti pomaga, tudi nekaj daš," je povedala.
Ob tem je priznala, da jo je delo hitro utrudilo. Sprva ji je pomočnica pripravila vse potrebno, saj sama zaradi številnih obveznosti ni mogla sodelovati od začetka. Ko je zaključila z opravki, pa se ji je pridružila. "Hitro se utrudim, očitno še vedno nisem povsem v redu. Verjetno stres, preveč vsega, vreme, spomladanska utrujenost. Upam, da bo zdaj šlo na bolje," je dodala.
Čiščenje garderobe bo nadaljevala tudi čez vikend. Nato namerava v eni izmed svojih pisarn urediti prostor s policami in obešalniki, kamor bo povabila zainteresirane, da si v živo ogledajo izbrane kose. Fotografiranje in objavljanje vsakega posameznega kosa se ji zdi preveč zamudno, zato se ji tak način zdi veliko bolj praktičen.
"Enostavno nimam časa, da bi se še s tem ukvarjala. Upam, da bo čim prej pripravljeno, da si pridete pogledat," je pojasnila. Med pregledovanjem garderobe je našla tudi kose, na katere je že pozabila. "Bila sem zelo vesela. Ogromno stvari ima še etikete. Nisem normalna, ampak taka pač sem," je zaključila z nasmehom. Carmen je s tem spodbudila tudi druge, da je zdaj pravi čas za urejanje omar, mi pa ji želimo, da se čim prej počuti bolje in uspešno zakoraka v pomlad.
