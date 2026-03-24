Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Carmen Osovnikar.
Šok v Kmetiji: Carmen odšla z najstrožjo kaznijo

M.S.
24. 03. 2026 15.09
0

Carmen Osovnikar je Kmetijo zapustila s predajo dvoboja, pri čemer je poudarila, da je bila to zanjo edina prava odločitev. Ob odhodu je izrazila srečo ob vrnitvi v znano življenje in potrdila, da si je dokazala, da zmore več, kot je sprva mislila.

Kot je pojasnila, se za boj v dvoboju sploh ni odločila, saj v sebi ni več čutila želje po nadaljevanju. V areni ji je Natalija jasno predstavila izbiro, pred njo sta bili le dve možnosti, prava borba ali predaja. Carmen se je brez oklevanja odločila za predajo, saj, kot je večkrat poudarila, v sebi ni več čutila želje, da ostane v Kmetiji.

FOTO: POP TV
Carmen Osovnikar: 'Šibki ljudje se bojijo močnih ljudi'
Preberi še
V ozadju te poteze pa se skriva precej več. Carmen je priznala, da se je v zadnjih tednih počutila vedno slabše in da to ni bila več ista oseba, ki je na začetku stopila v šov. Razmere med tekmovalci so postajale vse bolj naporne, sobivanje pa zanjo nevzdržno. "Res sem želela iti ven, čim prej domov," je iskreno povedala.

FOTO: POP TV
Preberi še
Po predaji dvoboja jo je doletela tudi najstrožja kazen. Ne le, da ni smela izbrati nove glave družine, areno je morala zapustiti brez slovesa, hkrati pa se na posestvo ne sme več vrniti. Kljub temu ostaja pri svoji odločitvi in poudarja, da je bila ta zanjo edina prava.

FOTO: POP TV
Preberi še
Ob odhodu je priznala, da je bila srečna, ker se vrača v življenje, ki ga pozna in v katerem se počuti dobro. Čeprav je bila izkušnja izjemno naporna in stresna, predvsem zaradi odnosov in psihičnega pritiska, jo bo nosila s sabo vse življenje.

FOTO: Zadovoljna.si
Preberi še
Pravi, da si je dokazala, da zmore tudi nekaj, za kar je še nedolgo nazaj verjela, da ni zanjo. "Bilo je težko, ampak tudi to sem poskusila," je poudarila. Zdaj si želi predvsem oddiha in razvajanja, saj po intenzivni izkušnji potrebuje čas zase. Čeprav je Kmetijo zapustila predčasno, pa ostaja dejstvo, da je Carmen pustila močan pečat in da njena zgodba še dolgo ne bo pozabljena.

Mailing
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Intervju

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1601