Šok v Kmetiji: Carmen odšla z najstrožjo kaznijo

Kot je pojasnila, se za boj v dvoboju sploh ni odločila, saj v sebi ni več čutila želje po nadaljevanju. V areni ji je Natalija jasno predstavila izbiro, pred njo sta bili le dve možnosti, prava borba ali predaja. Carmen se je brez oklevanja odločila za predajo, saj, kot je večkrat poudarila, v sebi ni več čutila želje, da ostane v Kmetiji.

Preberi še Carmen Osovnikar: 'Šibki ljudje se bojijo močnih ljudi'

V ozadju te poteze pa se skriva precej več. Carmen je priznala, da se je v zadnjih tednih počutila vedno slabše in da to ni bila več ista oseba, ki je na začetku stopila v šov. Razmere med tekmovalci so postajale vse bolj naporne, sobivanje pa zanjo nevzdržno. "Res sem želela iti ven, čim prej domov," je iskreno povedala.

Preberi še Carmen Osovnikar se je lotila velike pomladanske čistke

Po predaji dvoboja jo je doletela tudi najstrožja kazen. Ne le, da ni smela izbrati nove glave družine, areno je morala zapustiti brez slovesa, hkrati pa se na posestvo ne sme več vrniti. Kljub temu ostaja pri svoji odločitvi in poudarja, da je bila ta zanjo edina prava.

Preberi še Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar

Ob odhodu je priznala, da je bila srečna, ker se vrača v življenje, ki ga pozna in v katerem se počuti dobro. Čeprav je bila izkušnja izjemno naporna in stresna, predvsem zaradi odnosov in psihičnega pritiska, jo bo nosila s sabo vse življenje.

Preberi še Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce