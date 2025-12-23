December brez filma Sam doma ni pravi december

POP TV
24. december
Sam doma ob 20.00
Osemletni Kevin McCallister si želi, da bi njegova družina preprosto izginila. Želja se mu uresniči, ko ga starši pozabijo vzeti na božično potovanje v Pariz. Kevin sprva uživa v samoti, vendar bo njegova svoboda zahtevala določeno ceno. Ko poskušata klateža Harry in Marv vdreti v njegovo hišo, se za Kevina prava zabava šele začne. Spoprijatelji se tudi s čudaškim sosedom, ki si ne upa vzpostaviti stika z odtujenim sinom.
25. december
Sam doma 2 ob 20.00
Družina McCallister bo božične praznike preživela v Miamiju. Vse lepo in prav, če se ne bi najmlajši sin Kevin vkrcal na napačno letalo in pristal v New Yorku. Očetova kreditna kartica fantu omogoči nastanitev v luksuznem hotelu in vse kaže, da bo praznike preživel sam. A potem spet sreča falota Harryja in Marva, s katerima je pred časom že obračunal.
26. december
Sam doma 3 ob 20.00
V ljubki igrački je skrit strogo zaupen računalniški čip iz ameriškega obrambnega ministrstva. Kradljivci za čip na črnem trgu zahtevajo vrtoglave vsote, a obstaja težava. Njihov plen po pomoti potuje v predmestje Chicaga, kjer živi navihani osemletnik Alex, ki je povrhu še sam doma. Kako prikladno! Kaj bi s policisti, specialnimi enotami in najboljšimi tajnimi agenti? Alex je prava rešitev! Bo že pokazal lumpom, ki v njegovi soseski povzročajo nered.
