Takšen je bil Dejan Guzej pred Kmetijo

Ko pogledamo Dejanove stare fotografije z vrhunsko izklesano postavo, hitro postane jasno, da njegova samozavest ni zgolj poza. Temelji na izkušnji človeka, ki pozna odrekanje in razume, da vrhunski rezultati nastajajo skozi vsakodnevno disciplino. Dejan tako ni le še en tekmovalec v igri, temveč posameznik, vajen trdega dela in doseganja najvišjih ciljev.

Dejan Guzej.

Marsikdo namreč ne ve, da je Dejan dolge mesece posvetil izključno treningu in strogi disciplini, ko se je pripravljal na eno največjih evropskih bodybuilding tekmovanj. Takrat je svoje življenje podredil enemu samemu cilju – vrhunski formi. Kot je zaupal v intervjuju za 24ur.com: "Dolge mesece sem živel le za trening in disciplino za največje evropsko bodybuilding tekmovanje in dokazal, da lahko z disciplino in trmo prideš do vrha."

Bodybuilding zanj nikoli ni bil zgolj šport, temveč način življenja. Zahteva natančno načrtovano prehrano, ure in ure napornih treningov, popolno osredotočenost ter jekleno voljo. To je svet, kjer ni prostora za bližnjice, temveč le za vztrajnost in neomajno disciplino. Dejan je to pot prehodil do konca in prav ta izkušnja ga danes močno definira tudi kot tekmovalca na Kmetiji.

Njegova športna preteklost pa pojasnjuje tudi njegov pogled na igro. Na vprašanje, kaj je pripravljen storiti za zmago, je odgovoril brez olepševanja: "Pripravljen sem narediti vse, kar je treba, razen igrati po pravilih drugih, ker sem navajen, da jih postavljam sam." Ta izjava razkriva tekmovalca, ki verjame v lastno pot, disciplino in notranjo moč.

